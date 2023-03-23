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"Китаю все равно, кто будет возглавлять РФ": эксперт назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в Москву

23 марта 2023, 03:00
Загородний отметил, что пока Путин во главе России, война с Украиной будет продолжаться. Диктатор не пойдет ни на какие уступки.
Тарас Загородный, Путин, Си Цзиньпин
Загородний назвал истинную цель визита Си Цзиньпина в Москву / kremlin.ru, УНИАН

Глава КНР Си Цзиньпин на встрече в Кремле заявил, что Китай будет рад, если российский диктатор Владимир Путин будет переизбран на пост президента в 2024 году. Политический и экономический эксперт Тарас Загороднийв интервью Главредурассказал, в чем смысл такой поддержки.

"Это Восток. Я тоже шутил на эту тему. Когда говорят восточные люди – ты вообще не понимаешь, издеваются они или нет, поддерживают или не поддерживают. Восточная политика всегда отличается многозначностью и каждый ищет свой смысл. Китаю все равно, кто будет возглавлять Россию, им нужна правильная перезагрузка государства. Я не думаю, что это была такая прямая поддержка. Ну, хорошо, а какую поддержку может оказать Китай? Выборы нарисовать? Санкции снять западные? Ну да, поговорили. Сказали молодец и дали конфету. Это цветастая эквилибристика, так умеют говорить на Востоке", - отметил Загородний.

По его словам, реально это ничего не значит. Если Путин проиграет выборы или закончит жизнь таким убедительным самоубийством, что никогда даже вскрытия не будут проводить, то ничего не случится. У Китая есть экономические рычаги, свои инструменты давления на Россию. Пекин интересуют исключительно преференции и стабильность территории.

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Эксперт подчеркнул, что истинная цель приезда Си Цзиньпина в Москву – это установление собственных интересов, которые связаны с контролируемой реорганизацией России.

Также Загородний прокомментировал, в какие сроки может состояться реализация плана Китая. Он подчеркнул, что КНР никуда не спешит, у Пекина все хорошо.

"Что касается сроков, там идет математика. Золотовалютные резервы России существенно тают, особенно после внедрения всех санкций. Судя по динамике, проблемы с деньгами в РФ могут начаться уже в конце этого года. Кроме того, над ускорением процессов работают США, которые начинают давить на Китай и используют Россию как инструмент давления на Пекин. Все может затянуться, однако, я думаю, что не меньше года должно пройти, чтобы с Путиным что-то произошло", - сказал эксперт.

Он отметил, что пока Путин во главе России, война с Украиной будет продолжаться. Диктатор не пойдет ни на какие уступки.

"Когда Путина не станет, возникнут варианты. И тут, опять же, вопрос давления и того, насколько российская элита понимает, что это все, бетонная стена. Никто не будет вести переговоры с Путиным. Решайте все вопросы сами", - добавил Загородний.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин – первый из мировых лидеров, который провел встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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Си Цзиньпин Владимир Путин Тарас Загородний
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