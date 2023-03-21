'В Москву приехал новый властитель': психолог рассказал, как лидер КНР издевался над Путиным

Если посмотреть на обоих диктаторов сразу, то, как подчеркнул психолог, можно увидеть подавленность Путина и доминацию Си Цзиньпина.

Психолог рассказал, как лидер КНР доминировал и издевался над Путиным / Фото: сайт Кремля

Во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным президент Китая Си Цзиньпин доминировал и смотрел на своего коллегу с психологическим давлением. Об этом рассказал политический психолог Валентин Ким в эфире телеканала Киев.

"Мачизм Путина заканчивается там, где начинается граница Китая. Это всем известно. В этом случае мы наблюдали несколько невербальных признаков: то как он нервничал, он бился ногами, сжимал кресло... Это демонстрирует нам доминацию Си Цзиньпина", - отметил Ким.

Если посмотреть на обоих диктаторов сразу, то, как подчеркнул психолог, можно увидеть подавленность Путина и доминацию Си Цзиньпина. По словам психолога, поведение лидера КНР в таком случае более интересно, чем поведение главы Кремля.

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"Позиция господина Си очень интересная, он просто издевался над Путиным. Его посадка, этот поворот головы, этот взгляд, который он от него не отрывал на протяжении всей его речи... Это очень сильное психологическое давление. Он на него смотрел как руководитель на подчиненного. Такая поза, такой взгляд, неподвижность... Он словно экономит движения, он не тратит их на своего подчиненного. Все это является признаками невербальной доминации. В Москву приехал новый обладатель Владимира Путина", - подчеркнул специалист.

Кто такой Валентин Ким Валентин Ким – украинский психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации и эмоционального восстановления. Проводит тренинги, семинары, лекции, выступает с анализом публичных выступлений известных политиков с точки зрения психологии. Занимается психологической практикой уже 20 лет.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Си Цзиньпин - первый из мировых лидеров, который провел встречу с хозяином Кремля после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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