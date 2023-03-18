Пусть вежливо себя ведет и едет в Украину: Пионтковский разнес Си Цзиньпина и дал совет Киеву

В Украине придают слишком большое значение поездке лидера КНР Си Цзиньпина в столицу страны-агрессора Москву, считает российский политолог Андрей Пионтковский.

Цзиньпину после визита в Москву следует отправиться в Киев - Пионтковский / Коллаж ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

В Украине слишком серьезно относятся к поездке главы Китая Си Цзиньпина в столицу страны-оккупанта России. Его "мирные" инициативы по войне следует отбросить. Нужно объяснить Цзиньпину, чтобы он вежливо вел себя с обеими сторонами войны, и после поездки в Москву в обязательном порядке отправился в Киев. Об этом заявил российский политолог, оппозиционер Андрей Пионтковский.

В интервью Апострофу он сказал о том, что украинская пресса придает слишком большое значение поездке Цзиньпина в Россию и его возможным последующим инициативам.

"Мне кажется, что в украинских медиа как-то слишком болезненно воспринимается визит Си и придается ему слишком большое значение. Кто такой Си? Не первый и не последний иностранный лидер, который приедет к нам с абсолютно неприемлемыми предложениями", - полагает эксперт.

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Он напомнил о том, что 16 июня в Киев приезжали лидеры Франции Макрон, Италии Драги и Германии Шольц. Тогда писали о якобы их предложениях Зеленскому согласиться на переговоры с Москвой. Их инициативы были отвергнуты, после чего ведущие страны Евросоюза усилили поддержку Украины.

"Помним, куда их послали. И согласитесь, что резко усилилась за последние полгода поддержка со стороны Германии, Франции и Италии. И товарища Си нужно очень вежливо, соблюдая все протокольные процедуры общения с китайским императором, послать по тому же адресу. Я не понимаю, в чем ажиотаж", - отметил политолог.

Также он добавил, что после поездки Цзиньпина в Москву дистанционного разговора с Зеленским недостаточно. Его следует четко призвать к вежливости и соблюдению последовательности. В рамках такого подхода глава КНР должен приехать и в Киев.

"Нужно на дипломатическом уровне объяснить товарищу Си, что если он согласился быть посредником между военным преступником и государством-жертвой агрессии, то пусть он все равно вежливо ведет себя с обеими сторонами. Если он едет в Москву, то после этого – добро пожаловать в Киев. Мы его, кстати, поведем, как и Макрона, и Шольца в Бучу, в Ирпень и познакомим с "подвигами" его союзников", - подчеркнул Андрей Пионтковский.

Визит Си Цзиньпина в Москву

Лидер КНР Си Цзиньпин 20-22 марта посетит Москву. Он приедет по приглашению российского директора Владимира Путина. По итогам переговоров стороны должны подписать ряд совместных соглашений.

В Китае заявили, что Пекин в ходе визита в Москву будет отстаивать свою, мол, "объективную позицию" по региональным и международным вопросам. В КНР отвергли планы по поставкам оружия агрессору РФ и призвали к завершению войны России против Украины путем "переговоров".

Аналитики американского Института изучения войны полагают, что Цзиньпин в ходе переговоров с Путиным собрался обсудить схемы уклонения от санкций и войну в Украине. Как полагают эксперты, КНР хочет стать посредником между Киевом и Москвой.

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