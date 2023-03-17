Визит Си Цзиньпина в РФ: в Китае заговорили о "мире" и "переговорах"

В Китае прокомментировали предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, о котором ранее сообщили в Кремле.
Спикер МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что КНР будет отстаивать свою "объективную позицию" по региональным и международным вопросам, сообщает CNN.
"Предложение Китая сводится к одному предложению, которое заключается в том, чтобы призывать к миру и способствовать переговорам", - сказал представитель МИД Китая.
При этом Пекин отвергает предположения о намерении поставить РФ летальное оружие.
"Китай всегда занимал рассудительную и ответственную позицию, контролировал экспорт военных и гражданских товаров двойного назначения в соответствии с законом, а экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией открыто и прозрачно", - сказал Вэньбинь.
Война в Украине: позиция Китая
Ранее во время большой пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично планирует встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином.
Напомним, в день годовщины российского вторжения в Украину Китай предложил свой так называемый "мирный план" с идеями по урегулированию войны России против Украины.
Документ называется "Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине". Обнародованный документ состоит из 12 пунктов.
При этом "мирный план" Китая не содержит пункта о выводе войск РФ из Украины. Вместе с тем в нем призывается уважать территориальную целостность всех стран.
Отметим, что по данным Wall Street Journal, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность обнародования разведывательных данных, которые, по ее мнению, свидетельствуют о том, что Китай взвешивает, поставлять ли России оружие для войны против Украины.
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