В Мариуполе был не Путин: экс-депутат Госдумы рассказал о двойнике российского диктатора

Даже если в Мариуполе был российский диктатор – это очень запоздалая попытка выглядеть так же, как Зеленский, подчеркнул российский оппозиционер.

Российский оппозиционер заявил, что в Мариуполе был не Путин / скриншот

Недавно во временно захваченном Мариуполе был не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник. Об этом рассказал российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

"Я не уверен, что Путин был в Мариуполе. То, как его там снимали, порождает много разных сомнений. Если вы смотрели на кадры Путина в машине, как он там ездит. Мы же знаем, что он ездит внутри кортежа, есть перекрытия дороги, разнообразные запреты. А здесь он просто в потоке машин, нет никаких ограничений. Поэтому я считаю, что это был не Путин", - сказал Пономарев в эфире Radio NV.

Как отметил оппозиционер, даже если в Мариуполе был российский диктатор – это очень запоздалая попытка выглядеть так же, как Зеленский. Также он подчеркнул, что рядовым гражданам России было безразлично к этой поездке.

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"А для элит это выглядит, как шоу-бизнес, как подтверждение его неуверенности. Потому что это произошло сразу же после ордера Международного уголовного суда. Он просто пытается делать свое лицо, но это не убедительно", - подытожил Пономарев.

Кто такой Илья Пономарев Илья Пономарев – российский политический деятель, предприниматель в области высоких технологий. Депутат Государственной думы России 5-го и 6-го созывов (полномочия прекращены досрочно). Имеет гражданство Украины, разговаривает на украинском языке. В августе 2014 года был вынужден покинуть Россию, с 2015 года находится в США, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, кремлевский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь в Донецкой области – город, который российские захватчики безжалостно разбомбили после полномасштабного вторжения в Украину.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал этот внезапный визит главы Кремля в захваченный город. Подоляк подчеркнул, что "преступника всегда тянет на место преступления".

Версию о визите в Мариуполь двойника российского диктатора также не исключает эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. В частности, он указал на странные нюансы, указывающие на то, что в Крыму был не Путин, а его двойник.

Ранее российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у хозяина Кремля несколько.

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