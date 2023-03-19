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"Приехал любоваться братскими могилами": украинские власти отреагировали на визит Путина в Мариуполь

19 марта 2023, 20:01
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".
'Приехал любоваться братскими могилами': украинские власти отреагировали на визит Путина в Мариуполь
Украинские власти отреагировали на визит Путина в Мариуполь / Скриншот YouTube

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 марта посетил временно оккупированный Мариуполь Донецкой области – город, который российские захватчики безжалостно разбомбили после полномасштабного вторжения в Украину. Украинские власти прокомментировали этот внезапный визит главы Кремля в захваченный город.

Так, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "преступника всегда тянет на место преступления".

"Пока страны цивилизованного мира заявляют об аресте "режиссера войны" (Путина В. В.) в случае пересечения границы, организатор убийств тысяч мариупольских семей приехал любоваться развалинами города и братскими могилами. Цинизм и отсутствие раскаяния", - написал Подоляк в Twitter.

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В свою очередь в Министерстве обороны Украины подчеркнули, что Путин посетил украинский Мариуполь ночью, ведь так делают настоящие преступники.

"Как и подобает ворам, Путин под покровом ночи посетил украинский Мариуполь. Во-первых, это безопаснее. Кроме того, темнота позволяет ему осветить то, что он хочет показать, и держит город, который его армия полностью уничтожена, а его несколько уцелевших жителей подальше от посторонних глаз", - написало ведомство в Twitter.

Напомним, в годовщину бомбардировки российскими захватчиками драматического театра в Мариуполе президент Владимир Зеленский заявил, что Украина найдет всех, кто причастен к этому преступлению.

"Год назад российские военные совершили одно из самых страшных преступлений этой войны. Российские бомбы разрушили театр в Мариуполе. Здание, которое использовалось как укрытие. Там были женщины с детьми, беременные, пожилые люди. Гражданский объект, заведомо разрушенный оккупантом. Мы до сих пор не знаем точного количества погибших. Сотни людей? Тысяча? Надписи "Дети" рядом со зданием однозначно свидетельствовали о том, кто стал мишенью для России. Одной из многих таких мишеней. За каждую из них государство-зло будет отвечать", - подчеркнул президент.

Ранее капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко заявил, что Силы обороны Украины во время контрнаступательной военной операции на юге могут нанести удар по "сухопутному коридору" оккупантов России и выйти к административным границам захваченного Крыма. При таком сценарии ВСУ продвинутся как минимум в Мариуполь. Дальнобойное оружие Запада поможет украинским войскам выйти к Перекопскому перешейку и бить по оккупантам на Крымском полуострове.

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