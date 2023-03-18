"Путин "помазал на престол": сын Кадырова может стать его преемником - политтехнолог

Эксперт Борис Тизенгаузен рассказал, что Кадыров может потерять свою власть, если свое кресло потеряет Путин.

Кадыров хочет чтобы его сын стал преемником / Коллаж фото скриншот из видео, сайт Кремля

Главарь Чечни Рамзан Кадыров уже занимается подготовкой своего преемника. Им может стать именно его 17-летний сын. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Однако сам Кадыров пока не хочет уступать свое место и планирует править, пока будет такая возможность. Но сам он хочет, чтобы лично Путин "помазал на престол" его сына перед российскими элитами.

"Кадыров встречей Путина с его сыном решал несколько задач. Первая – если что-то с ним случится, преемника уже одобрил самый главный. На внутреннюю аудиторию Кадыров делает вид, что все в Чечне контролирует. Но ни для кого не секрет, что если с Кадыровым что-то произойдет, то могут начаться битвы за престол между наследниками, группами влияния и т.д., которые очень быстро появятся. А тут Кадыров сказал, мол, вот, этот будет", - сказал эксперт.

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Пока неизвестно, готов ли сам 17-летний сын Кадырова стать правителем Чечни. К тому же, если Россия начнет разваливаться, то Кадыров не сможет удержать свою власть.

"Как только Кадыров, который довольно долго руководил Чечней, отойдет от дел, там начнутся необратимые процессы. Чечня живет за счет дотационных средств – туда вливают миллиарды. Играть в какую-то независимость (как говорят некоторые мои коллеги о том, как только Россия проиграет, Кадыров там закроется) Кадыров тоже не сможет. Ведь за что он будет там жить – содержать дворцы, кортежи? Он ничего не создал за все это время, кроме спецслужб, которые контролируют и репрессируют все и вся", - объяснил политтехнолог.

Что известно о болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

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