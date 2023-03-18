Кадыров сильно достал спецслужбы РФ, его вполне могли отравить - Борис Тизенгаузен

Как только Кадыров отойдет от дел, в Чечне начнутся необратимые процессы, убежден политтехнолог.

Кадыров сильно достал спецслужбы РФ, говорит Борис Тизенгаузен / Главред

Судя по всему, глава Чечни Рамзан Кадыров еще не готов прощаться с властью и даже передавать ее в руки родного сына, 17-летнего Ахмата. Именно поэтому Кадыров, о чьем состоянии здоровья ходит множество слухов, встретился с Владимиром Путиным. Причем по довольно формальному поводу - якобы отчитываясь о достижениях Чечни.

В интервью Главреду политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал, зачем Кадыров просил ПВО у Кремля, почему Кремлю важно удержать режим Кадырова в Чечне, как сын Рамзана Кадырова повторяет историю прихода к власти своего отца, и почему развал России может начаться не с Северного Кавказа.

На днях Кадыров встречался с Путиным, что активно транслировали российские медиа. Его появление как-то связано со слухами о его болезни?

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Связано напрямую, потому что то, что Кадыров зачитывал с бумажки, где гигантским шрифтом было написано о достижениях Чеченской республики – это не тема для встречи Кадырова и Путина.

Думаю, здесь произошло вот что. Во-первых, всем стало понятно, что Кадыров действительно не здоров. Он опух, последние свои видео записывал лежа, еле открывая глаза. То есть эти слухи ходили давно.

Во-вторых, чеченский оппозиционер опубликовал информацию о том, что Кадыров якобы выписал себе из ОАЭ врача-нефролога и у него проблемы с почками. Собственно, он таким образом лечится и не доверяет своему ближайшему окружению и врачам, которые находятся рядом с ним.

Еще один момент – странное фото 17-летнего сына Кадырова с Путиным. Сразу все начали обсуждать, в том числе и в России, не является ли это представлением преемника. И фотография с Путиным – это якобы одобрение "царя". То есть произошло много событий, которые косвенно подтверждали, что Кадыров не здоров и может уйти в ближайшее время со своего поста.

Напомню, что и ранее он говорил о такой возможности (помните это странное заявление осенью или летом прошлого года о том, что, он, возможно, уйдет?). Был и еще один момент, когда Кадыров просил для себя систему ПВО, и тогда российские эксперты задавались вопросом – кого боится Кадыров? Явно к нему туда ничего из Украины не долетает, неизвестные беспилотники тоже не замечены – так от кого тогда обороняться?! Естественно, напрашивается вывод о российских спецслужбах, которые задумали от него избавиться, потому что он им уже давно, как кость в горле. Наверняка многие помнят случай, когда ФСБшники приехали в Чечню брать преступника, по ним там открыли стрельбу, а после Кадыров заявил, что здесь, в Чечне, он "царь" и все будет только по его согласованию. То есть Кадыров достал спецслужбистов уже давно. Кроме того, вызывает беспокойство и частная армия Кадырова, которую он сколотил на деньги российских налогоплательщиков.

Вся эта цепочка событий, которые начались не вчера и даже не позавчера, дают повод рассуждать о том, что Кадыров, возможно, в ближайшее время либо по состоянию здоровья, либо по другим причинам может покинуть свой пост.

А могли ли его отравить - как вы считаете?

Не исключаю. Тем более, что в России отравления – это вообще национальная забава. Травят всех и всем, известными и неизвестными веществами. К сожалению, Россия в плане отравляющих веществ серьезно продвинулась (и я сейчас говорю не только про "Новичок").

То, что отравили одного из ближайших помощников Кадырова, [Апти] Алаудинова, тоже говорит о многом. К нему пришел конверт, он его открыл и все, отравлен. А сейчас есть и новые разработки, которые позволяют фактически пожать руку Кадырову и через несколько дней у того сердечко прихватит. Поэтому все может быть.

Хотя возможна и какая-то невоздержанность в еде или еще в чем-то. Нервные срывы – мы помним, как Кадыров возмущался, мол, дайте только волю, я Киев возьму. Кстати, странным образом исчезли видео с его наемниками, которые раньше каждый день снимали, как они стреляют по светофорам, после чего Кадыров ушел из информационного поля. Плюс этот предмет, похожий на пульсоксиметр, у него на пальце. Хотя многие говорят, что это электронные четки, но судя по тому, как он выглядит, четки там не помогут.

Кстати, свидетельствует ли то, что со стороны Кадырова пропала агрессивная риторика в отношении Украины, о том, что он фактически потерял доверие Путина и его пытаются отодвинуть от первого лица?

Я бы так не сказал. Скорее, больше Пригожин не оправдал доверия Путина именно его армейское руководство фактически сейчас сливает. Думаю, что их задача в лице Шойгу и других генералов просто сделать так, чтобы ЧВК "Вагнер" не стало. Набирать заключенных Пригожин больше не может по понятным причинам – он уничтожил всех, кого набрал из 50 тысяч. Заключенные – не дураки и лучше отсидят свой положенный срок, чем умрут за несколько дней где-то под Бахмутом.

Поэтому доверия Кадыров не потерял. Но нужно отдать должное, рядом с ним находятся очень грамотные пиарщики и политтехнологи. Судя по всему, Кадырову посоветовали не дергаться, как в первые месяцы войны, и не нападать на армейское руководство РФ. Ведь мы видим, чем это для закончилось для Пригожина. И скажем прямо, что армейский спецназ или ФСБ, если им будет поставлена такая задача, могут успешно провести операцию. Потому Кадыров самоустранился по совету своего неглупого окружения.

Вы упоминали о сыне Кадырова. Его скорая свадьба, фото с Путиным действительно говорят о том, что Кадыров видит в нем своего преемника?

Конечно. Вопрос только в том, что вряд ли он хочет, чтобы этот преемник заступил на престол прямо сейчас, ведь Кадыров наверняка хотел бы еще править. Тем более, что он еще находится в очень среднем по российским политическим меркам возрасте.

Кадыров встречей Путина с его сыном решал несколько задач. Первая – если что-то с ним случится, преемника уже одобрил самый главный. На внутреннюю аудиторию Кадыров делает вид, что все в Чечне контролирует. Но ни для кого не секрет, что если с Кадыровым что-то произойдет, то могут начаться битвы за престол между наследниками, группами влияния и т.д., которые очень быстро появятся. А тут Кадыров сказал, мол, вот, этот будет.

На данный момент Кадырову важно, чтобы Путин "помазал на престол" перед российскими, если их так можно называть, элитами. То есть чтобы там ни у кого не возникало сомнений. Предварительно Кадыров эту задачу решил. Вопрос только в том, готов ли его 17-летний сын править и держать Чеченскую республику в стальных рукавицах (а Кадыров был примерно в таком же возрасте, когда был убит его отец – те, кто постарше помнят, как Кадырова в бирюзовом спортивном костюмчике Путин обнимал как родного).

Как только Кадыров, который довольно долго руководил Чечней, отойдет от дел, там начнутся необратимые процессы. Чечня живет за счет дотационных средств – туда вливают миллиарды. Играть в какую-то независимость (как говорят некоторые мои коллеги о том, как только Россия проиграет, Кадыров там закроется) Кадыров тоже не сможет. Ведь за что он будет там жить – содержать дворцы, кортежи? Он ничего не создал за все это время, кроме спецслужб, которые контролируют и репрессируют все и вся.

То есть даже если чеченская диаспора в изгнании окрепнет, вы считаете, что они ничего на первых порах не добьётся?

Если будет руководить из-за рубежа, то да. Все эти правительства в экзиле на примере Беларуси и Тихановской – это хорошая история, альтернативная, которая выдает на-гора внутренние секреты, которые Кадыров или Лукашенко хотели бы скрыть. Но управлять государством полноценно из-за границы, как показывает практика, не получается. Если диаспора вернется, начнутся народные волнения (а в Чечне очень многие ненавидят Кадырова, но боятся об этом говорить), тогда там возможен взрыв. Не только в Чечне, но и на Северном Кавказе в целом, ведь мы видели очаги вспышек и из-за мобилизации, как в Махачкале. Северный Кавказ – это то, что может рвануть, когда "центр" ослабнет, будет занят исключительно собой и у него не будет ни времени, ни сил на периферию.

А 17-летний сын Кадырова, если он позже придет к власти, уже после проигрыша РФ в войне, сможет удержать ситуацию с помощью Кремля?

Тут нужны только деньги на содержание частной армии. Тогда, думаю, сможет, потому что ситуация у Рамзана Кадырова была посерьезнее – эхо второй чеченской войны, было много недовольных и тех, кто против Кадырова, была помощь из-за рубежа. Тогда ситуация была менее стабильной, а сейчас, при должном финансовом вливании (а на Чечню денег хватит), это возможно. Потому что Чечня будет индикатором – если там что-то начнется, то полыхнет по всему Северному Кавказу.

И Россия сделает все возможное, чтобы удержать либо преемника, либо самого Кадырова у власти.

Если Кадыров уходит, насколько возрастает вероятность новой войны в Чечне и будет ли Чечня индикатором развала всей России?

Чечня – вряд ли, потому что Кадыров зацементировал там режим своими силовиками. А силовики – это огромное количество людей, которые без Кадырова останутся без копейки, без своей безграничной власти, дорогих машин и возможности делать все, что захотят. Поэтому, к сожалению, в продолжении режима Кадырова заинтересованы тысячи силовиков, которые кормятся, так сказать, с руки Кадырова.

Я больше вижу слабость в других субъектах, где можно при определенном внешнем воздействии, включая воздействие информационно-психологических операций, немного раскачать ситуацию. Например, Бурятия, ведь это регион, из которого больше всего было отправлено и погибло солдат. По-моему, там отправили чуть ли не в 30 раз больше, чем из Москвы. Нищий регион, в котором прекрасно понимают отношение к себе. В России дня не проходит, чтобы кто-то на пропагандистских каналах не рассказывал про титульность "величия русской нации". Как относятся к бурятам, якутам мы все прекрасно знаем – в РФ никто не скрывает, что это "люди иного сорта". Хотя в цивилизованном мире все понимают, что не бывает "сортов" у народностей, тогда как в России до сих пор сохраняется имперское мышление. Потому, скорее всего, полыхнет там, где нищие и бедные.

Еще более вероятно, что там, где есть ресурсы. Например, в Якутии добывают алмазы, и если бы все деньги от добычи полезных ископаемых шли в местный бюджет, то при должном управлении это был бы процветающий край. Потому я склонен к тому, что если и будут какие-то народные волнения, то они уж точно начнутся не с Чечни.

Если Кадыров действительно уйдет, независимо от того, кого он назначит преемником, усидит ли Путин в своем кресле?

К сожалению, Путин может еще довольно долго сидеть. У него есть вариативность путей развития России вплоть до полного ее закрытия. Есть вариант Северной Кореи или, условно говоря, Ирана. Но у него всегда есть возможность репрессировать сотни тысяч, добавить бюджеты на полицейских, Росгвардию для кровавого подавления возможных восстаний. И в России, как мы видим, никто не вякнет и не выйдет на улицу. К сожалению, Россия для меня выглядит сейчас как в картинке, которую я опять недавно видел в сюжете, когда 50 здоровых мужчин на митинге убегают от одного пузатого полицейского.