Прорыв ВСУ к Крыму с выходом к Мариуполю: эксперт назвал сценарий контрнаступления

Реализация военной операции по освобождению Крыма может стать сложной задачей, понадобится дальнобойное вооружение от Запада, считает Андрей Рыженко.

Украина после выхода к Перешейку сможет наносить удары по оккупантам в Крыму - эксперт / Коллаж 28-я ОМБр, УНИАН

Силы обороны Украины в ходе контрнаступательной военной операции на юге могут нанести удар по "сухопутному коридору" оккупантов России и выйти к административным границам захваченного Крыма. При таком сценарии ВСУ продвинутся как минимум к Мариуполю. Дальнобойное оружие Запада поможет украинским войскам выйти к Перекопскому перешейку и бить по оккупантам на Крымском полуострове. Об этом заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМСУ Андрей Рыженко.

В интервью Главреду он рассказал о том, что наиболее оптимальным сценарием освобождения Крыма является так называемый "план Ходжеса", который предполагает изоляцию российских оккупантов дальнобойным оружием, после чего они должны добровольно пойти на "жест доброй воли".

По его словам, удар по "сухопутному коридору" войск РФ и применение дальнобойных вооружений в рамках операции по Крыму будет лучшим вариантом, поскольку зайти через Перекопский перешеек и вести боевые действия в южной части Крыма достаточно проблематично.

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"Современные технологии должны повлиять на особенности ведения боевых действий. Высокоточное оружие большой мощности способно лишать противника командных пунктов и логистических цепей. Поэтому в случае эффективного контрнаступления ВСУ смогут перерезать логистику российских войск, которая идет по пути "сухопутного коридора", и выйти к Перекопскому перешейку", - отметил Рыженко.

Как полагает эксперт, если силам обороны Украины удастся подойти к Крыму, они дойдут минимум до Мариполя, после чего можно будет уничтожать вражеские военные объекты на оккупированном полуострове.

"Если силам обороны Украины удастся подойти к административным границам Крыма, они продвинутся как минимум до оккупированного Мариуполя. В районе Токмака и Мелитополя Запорожской области россияне укрепили фортификационные сооружения. В случае преодоления этих укреплений дальше идти будет уже легче. После выхода к Крыму линия обеспечения логистики войск РФ на юге будет рассечена и тогда появится возможность с помощью западного высокоточного оружия наносить удары с целью нейтрализации систем управления, позиций российских войск и важных военных объектов", - подчеркнул Андрей Рыженко.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки МО ранее заявили, что армия Украины собирается освободить оккупированный Россией Крым. По данным разведчиков, на полуострове уже изменились политические настроения. Даже те, кто поддерживал захват российскими оккупантами полуострова, поменяли свое мнение после зверств захватчиков в ходе полномасштабного военного вторжения в Украину.

Бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе Бен Ходжес считает, что ВСУ могут освободить Крым до конца лета. По его мнению, для этого армии нужно дальнобойное вооружение Запада.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что у ВСУ будет два сценария деоккупации Крыма. Первый – уничтожение российских военных объектов на Крымском полуострове при помощи дальнобойного оружия с последующим окружением оккупантов. Второй предусматривает фронтальный заход войск в Крым. Как полагает Свитан, лучше применить первый вариант, иначе полуостров может превратиться во второй Донбасс.

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Война России против Украины: