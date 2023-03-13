ВСУ в апреле-мае будут наступать, чтобы выйти к Крыму и дойти минимум до Мариуполя - Рыженко

Пик наступления РФ будет через несколько недель - противник стянул в Украину почти все свои боеспособные войска, но его атаки угасают, считает Андрей Рыженко.

Крым освобождать будет сложно, но дальнобойное оружие выведет ВСУ к Перекопскому перешейку - Рыженко / Главред

Россия строила амбициозные планы по захвату территорий Украины и вынашивала большие надежды на свое новое наступление в 2023 году. Оккупанты провели мобилизацию, подключили дополнительные резервы и проводят наступательную операцию в Донецкой и Луганской областях с целью полного захвата Донбасса. Однако врагу не удается прорвать оборону ВСУ и достичь даже тактических успехов. На других направлениях российские войска не могут наступать из-за отсутствия сил и средств.

Украина готовится к освобождению своих территорий. Весной ожидается возвращение специалистов, осваивающих боевые машины Запада, прибытие нужного количества тяжелой бронетехники, завершение подготовки бригад и переход к контрнаступлению. Командование Сил обороны ставит войскам цель выхода на границы 1991 года.

В интервью Главреду капитан первого ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ в 2004-2020 годах, эксперт Центра оборонных стратегий Андрей Рыженко рассказал, когда ожидается кульминация наступления России, сделал прогноз о сроках контрнаступления ВСУ, назвал вероятное направление наступления армии Украины и объяснил, как украинские войска могут выйти к Крымскому полуострову.

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Россия с февраля проводит наступление на пяти направлениях на востоке Украины, но ВСУ отражают все атаки. По вашему мнению, когда наступательные действия войск РФ достигнут своей кульминации?

Россия проводит очень активные наступательные действия на участке от Угледара до Купянска. Атаки продолжаются 1,5 месяца на участке фронта, который достигает примерно 200 километров. Сейчас на территории Украины находятся 360 тысяч российских военных. Это вдвое больше, чем было в прошлом году. Согласно оценкам мировых разведок, на 16,7% украинских земель находятся 90-97% подразделений России. К этой группировке подключены силы четырех военных округов - Западного, Южного, Центрального и Восточного.

Россия применила практически все свои резервы. В частности, противник бросил в бой 61-ю бригаду морских пехотинцев, которая базируется возле оккупированного Крыма, а также 155-ю и 40-ю бригады, которые действуют возле Угледара. Это свидетельствует о том, что россияне воюют на последних резервах. Навала очень большая, но несмотря на все попытки атаковать, наступательные темпы неустанно снижаются. Со всех уголков России, в том числе из центральной части Сибири, едут железнодорожные составы с далеко не новой техникой для компенсации потерь в бронетехнике. Резервы, которые готовились на территории Беларуси, также отправляют на фронт.

Резервов у России осталось не очень много. В последнее время даже в их СМИ становится больше призывов к завершению войны против Украины. Причем об этом говорят опытные военные эксперты, служившие в Генеральном штабе.

Также мы продолжаем наблюдать за публичным противостоянием между ЧВК Вагнер и Вооруженными силами РФ. Руководитель Вагнера Пригожин хвастается и уже прямым текстом говорит, что это он, мол, спас эту "специальную военную операцию".

Многих сейчас интересует, где может начаться контрнаступление ВСУ. По моему мнению, самым болезненным ударом по войскам России с точки зрения политики, имиджа и военной целесообразности, станет разрушение так называемого сухопутного коридора, который соединяет захваченный Крым с территорией РФ через оккупированные территории юга Украины. Если работа "коридора", который обеспечивает транспортировку грузов, будет нарушена, обеспечение российской группировки на юге и в Крыму будет серьезно осложнится. Последней точкой опоры логистики войск России на юге останется Крымский мост. Но, как мы видели в октябре, его также можно поражать.

Российскую группировку на востоке Украины будет сложно отрезать от логистического обеспечения, потому что линия украинско-российской границы большая. Однако варианты обвала российского фронта на востоке существуют. Это уже случилось в сентябре прошлого года, когда произошло освобождение Харьковской области. Сейчас у россиян все больше военных, которые не понимают, что делают в Украине, а их мотивация под сомнением. В войне участвуют не опытные люди, а мобилизованные. В такой ситуации войска РФ могут не выдержать давления со стороны ВСУ.

По моему мнению, темпы проведения наступательной операции России угасают. Противник пытается усилить свои позиции и чаще использует тактическую авиацию, но безуспешно. Учитывая то, что россияне на войне несут очень большие потери, а ситуация в экономике ухудшается, общая картина складывается не в пользу России. Это признают даже их эксперты.

Но когда все-таки может быть пик этого наступления? Возможны ли такие события в марте или мае? Когда станет окончательно понятно, что Россия не способна пойти на так называемое "большое наступление" и действия, которые могли бы переломить ход событий в пользу Москвы?

Сейчас российские войска владеют инициативой на фронте. В январе они захватили 85 квадратных километра территории Украины. Они наступают, а мы обороняемся. Россияне тасуют свои подразделения - у Бахмута они концентрировали ЧВК Вагнер, а сейчас перебросили туда воздушно-десантные войска.

Я думаю, что пик наступления войск России - это вопрос нескольких недель.

Дальнейшее развитие ситуации на фронте серьезно зависит от того, насколько быстро Украина сможет провести боевое слаживание новых подразделений и резервов, которые уже будут работать на западной военной технике. Танки Leopard 2 или Challenger 2 более эффективны на поле боя, чем российские Т-72 и Т-90. Американские БМП Bradley и шведские CV 90 также станут серьезной помощью для ВСУ. Когда Украина завершит мероприятия по подготовке к контрнаступлению, думаю, понадобится еще некоторое время, чтобы выстоять против российского наступления.

Ситуация для нас остается тяжелой. Мы несем потери. Под Бахмутом погиб герой Украины, боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи". Есть другие потери среди командного состава. Надо выстоять несколько недель и уже после этого будут происходить определенные события.

Представители власти и военные эксперты неоднократно говорили о возможном крупном наступлении России. Также озвучивались мнения, что Москва вскоре применит стратегический резерв в 150-200 тысяч военных. Таким образом, крупного масштабного наступления российских войск может уже и не быть?

Россия держит свои резервы вдоль границ Украины и в Беларуси. Впрочем, их военные силы рассредоточены. Если говорить о резервах 150 000 военных, надо вспомнить о том, что с начала этого года они уже потеряли около 50 тысяч военных. Учитывая раненых, потери достигнут 200 000 человек.

Остается открытым вопрос объявления Москвой второй волны частичной мобилизации. Но на подготовку новых войск понадобится несколько месяцев.

А будет ли эффективной новая волна мобилизации?

Формально в России могут выполнить задачи по проведению мобилизации. Однако у россиян очень серьезный кадровый кризис - им не хватает младших командиров, офицеров, командиров взвода, роты, батальона. У них затруднительное положение с военной техникой, оборудованием и материальными средствами.

В отличие от Украины, которая получит военную технику, способствующую эффективному ведению современной войны, Россия в лучшем случае покупает технику, скопированную с западных образцов.

Как вы думаете, когда и в какие сроки возможно проведение контрнаступления ВСУ? Если российское наступление выдохнется уже через несколько недель, военная операция Украины может состояться в мае или июне?

Глядя на темпы поставок Украине вооружений, можно сделать вывод, что украинское наступление возможно в мае.

Каким образом вопрос с поставками боевых самолетов влияет на сроки контрнаступления ВСУ?

Самолеты - залог успеха, но надо, чтобы были согласованы все вопросы. Есть два варианта решения проблемы.

Первый заключается в поставках советских самолетов, которые есть в странах Юго-Восточной Европы. Они могут предоставить Украине десятки единиц боевой авиации.

Второй вариант предусматривает установку западных ракет на военные самолеты МиГ-29. Мы видели, что истребитель может работать с ракетами AGM-88 HARM. Сейчас прорабатывается вопрос интеграции МиГ-29 с ракетой класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM, дальность которой составляет от 60 до 150 километров. Для воздушного боя это оптимальный вариант.

Идеальный сценарий - получение боевых самолетов класса F-16. Однако принятие решения о передаче авиации зависит от геополитических балансов. Запад поставляет Украине вооружение, чтобы сдержать российские войска и заставить Москву как минимум вывести свои силы с оккупированных территорий.

Сейчас появилась информация, что западный мир не предоставлял Украине ракеты ATACMS для того, чтобы сдержать Россию от приобретения ракет из Ирана. Возможно, это так, потому что политика предполагает определенные компромиссы.

Напомню, что началом дискуссии о контрнаступательной операции стало интервью главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного британскому изданию The Economist в декабре прошлого года. Залужный не очень публичный человек, но в авторитетном журнале решил четко назвать перечень военной техники, которая нужна ВСУ. Вероятно, такой шаг был единственным инструментом донести западному миру позицию Украины.

Считаю, что с тех пор началась активная подготовка ВСУ к контрнаступлению. Украина должна очень хорошо его подготовить и создать операционные условия для успешной реализации мероприятия. Предполагаю, что бои, которые ведутся на участке от Угледара до Купянска, используются с целью истощения войск России. Нам в этой ситуации выгоднее обороняться, а противник теряет много ресурсов. Но такие действия требуют усилий, и Украина, к сожалению, несет потери.

Ситуация в Украине остается сложной, но мы работаем над формированием резервов и получаем технику. Последние 2 недели эта бронетехника заходит на нашу территорию.

Думаю, нам надо продержаться еще несколько недель. Примерно в апреле - конце апреля или в мае возможны активные действия наших войск. Важным фактором контрнаступления являются погодные условия.

Тяжелая бронетехника уже поступает в Украину. Министр обороны Алексей Резников четко объяснил нам порядок формирования новых танковых подразделений – мы получим минимум 2 батальона из танков Leopard 2, а также 6-7 батальонов, которые будут состоять из бронемашин Leopard 1. Ожидается поступление американских Abrams и британских Challenger, которых Лондон поставит вдвое больше, чем обещал ранее. Также Киеву предоставят часть старых советских танков, модернизированных под ночное видение.

Думаю, Украина получит много тяжелой военной техники, которая будет способна бороться с танками противника. Командование сформирует определенную конфигурацию, после чего ВСУ пойдут в контрнаступление.

В Украине много дискуссий по освобождению оккупированного Крыма. Ранее вы говорили, что военная операция будет сложной, в том числе и потому, что на пути к полуострову есть естественные преграды. Каким вы видите сценарий освобождения Крымского полуострова?

Мне нравится сценарий освобождения Крыма, который предложил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес. (План предусматривает постоянное нанесение по российским войскам и их объектам в Крыму ударов дальнобойным вооружением и уничтожение вражеской логистики, включая Крымский мост. В итоге группировка врага должна оказаться в изоляции и покинуть полуостров, - ред.)

Но, действительно, заход в Крым через Перекопский перешеек и ведение боевых действий в южной части полуострова, где начинается горная Крымская гряда, является сложной задачей.

Стоит вспомнить, как проходили битвы за Крым во времена Крымской войны и Второй мировой.

Во время Крымской войны коалиция Англии и Франции имела существенное преимущество над войсками Российской империи. В частности, у коалиции было в 4-9 раз больше кораблей и в 5 раз больше пехоты. Однако ей пришлось держать в осадке Севастополь 350 суток.

В ходе Второй мировой войны немецко-фашистские оккупанты сражались 250 суток, чтобы полностью оккупировать Крым. Севастополь был освобожден 8 мая 1944 года, и Советскому Союзу тоже потребовалось время, чтобы освободить полуостров. Киев, напомню, был освобожден на полгода раньше.

Впрочем, современные технологии должны повлиять на особенности ведения боевых действий. Высокоточное оружие большой мощности способно лишать противника командных пунктов и логистических цепей. Поэтому в случае эффективного контрнаступления ВСУ смогут перерезать логистику российских войск, которая идет по пути "сухопутного коридора", и выйти к Перекопскому перешейку.

Перекопский перешеек является проблемным участком для прохода военной техники. В начале полномасштабной войны россияне, когда выходили из Крыма и захватывали юг Украины, воспользовались некоторыми факторами. Речь идет о внезапности и огневом воздействии. Кроме того, думаю, присутствовало и гибридное давление на должностных лиц, потому что там не было много украинских войск. Это привело к тому, что за 7 часов российские войска были уже возле Каховки.

Если силам обороны Украины удастся подойти к административным границам Крыма, они продвинутся как минимум до оккупированного Мариуполя. В районе Токмака и Мелитополя Запорожской области россияне укрепили фортификационные сооружения. В случае преодоления этих укреплений дальше идти будет уже легче. После выхода к Крыму линия обеспечения логистики войск РФ на юге будет рассечена и тогда появится возможность с помощью западного высокоточного оружия наносить удары с целью нейтрализации систем управления, позиций российских войск и важных военных объектов.

В такой ситуации последней логистической артерией для российских войск останется Крымский мост. Паромная переправа не очень хорошо работает, у нее ограниченная грузоподъемность.

В последнее время россияне перекопали траншеями все западное побережье Крыма. Ямы были вырыты в 10-15 метрах от уреза воды – такое впечатление, что они там собирались рыбачить. Вообще подобные шаги могут быть эффективными только для перехвата диверсионных групп. Но если речь идет о классической десантной операции, траншея должна находиться в нескольких сотнях метров от побережья. Участки впереди нее должны быть заминированы и оборудованы противотанковыми ежами. Однако они нарыли окопов протяженностью сотни километров. Какая-то очень интересная идея.

Разработками операций по стандартам НАТО будут заниматься Генеральный штаб ВСУ и командование Объединенных сил. Они просчитают все моменты. Преимущество Украины - западная военная техника, и, надеюсь, мотивированный личный состав, стремящийся к освобождению своей земли, а также новая тактика ведения боя. Десятки тысяч украинских военных прошли обучение за рубежом. Наших медиков обучают уже даже венгры. Подготовка влияет на мировоззрение человека, а вся эта ситуация с западной поддержкой стала очень неожиданной для России.

Что делать Украине с Крымским мостом? Его надо уничтожить или серьезно разрушить? Мы понимаем, что после взрыва в октябре прошлого года логистика российских войск по эстакаде значительно ухудшилась, но дальнейшей информации относительно его работы в военном плане почти нет. Как сейчас функционирует Крымский мост с точки зрения обеспечения российской оккупационной группировки?

В конце февраля россияне отремонтировали дорожное покрытие на двух направлениях Крымского моста. Ремонтные работы продолжались с октября прошлого года. Сейчас продолжается следующий этап работ. Насколько мне известно, дорога на эстакаде работает нормально, но после взрыва россияне сделали очень серьезные ограничения по движению грузовиков.

Что касается работы железнодорожной дороги Крымского моста, одна колея была серьезно повреждена на участке примерно 300 метров. Там нужно полностью заменить все железнодорожное полотно. Они планируют это сделать до 1 июля этого года. Показательно, что тяжелая бронетехника, личный состав и все боеприпасы доставляются по железной дороге.

Как действовать в ситуации с Крымским мостом – сказать сложно. Надо смотреть на дальнейшее развитие событий. Я сам крымчанин и знаю, что даже немцам во время Второй мировой войны не удалось успешно построить мост через Керченский пролив. Мост построен в сейсмической зоне и места, где стоят опоры эстакады, потенциально опасные даже в том случае, если его использовать как гражданский объект.

Но в любом случае надо иметь план для перекрытия логистического обеспечения войск России, которое работает с помощью Крымского моста. Объект очень большой, проект дальнейших действий надо серьезно проработать.

Когда и на базе какого сценария может завершиться война России против Украины? Стоит сразу говорить о выходе ВСУ на границы 1991 года или следует сначала размышлять о возвращении территорий на рубежи 24 февраля 2022 года?

Я думаю, если мы выйдем на рубежи 24 февраля, это будет лишь временное прекращение войны. Россия "легализовала" как минимум оккупированный Донбасс в качестве "ДНР" и "ЛНР". Захваченный Крым они уже давно "интегрировали"…

Границы 24 февраля – это сценарий заморозки войны?

Да, это будет сценарий замороженной войны. Россия в таком случае будет требовать снятия санкций, подтянет экономику, настроит каналы поставок товаров двойного назначения путем третьих стран и за определенное время, в среднесрочной перспективе, может снова продолжить войну против Украины.

Для Украины такая ситуация будет означать, что часть наших территорий остается под оккупацией. И это скажется на перспективах страны на пути в ЕС и НАТО.

Но многие ведущие современные страны, которые являются передовыми экономическими и технологическими государствами, понимают, что творит Россия в Украине и поддерживают нас. Также эти страны осознают, что процессы, которые сейчас происходят в РФ, надо остановить. Иначе российская агрессия может охватить страны Балтии или государства Юго-Восточной Европы. Тогда есть риск возникновения больших проблем, потому что там другие обязательства, требующие серьезного привлечения Североатлантического альянса и Евросоюза.

Сейчас Украина имеет возможности восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года. Наша позиция теперь воспринимается на Западе. Хотя, напомню, за сутки после начала полномасштабной войны четко определенной позиции западного мира вообще не было. После Бучи все придерживаются точки зрения, согласно которой Украина должна освободить свои территории и добиться победы в войне с Россией. Успешные контрнаступательные операции ВСУ под Харьковом и Херсоном продемонстрировали, что Украина может это сделать. Цель украинского народа поддерживают страны Большой семерки. Поэтому, нам надо максимально использовать свои возможности.