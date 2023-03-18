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С России не снимут санкции без выдачи Путина Гааге — NYT

18 марта 2023, 14:30
Владимир Путин либо предстанет перед судом, либо "умрет с этим бременем", уверен Стивен Рапп.
Путин, триунал, Гаага
МУС выдал ордер на арест Владимира Путина / Коллаж фото twitter.com/APUkraine, ua.depositphotos.com

Ордер на арест диктатора Владимира Путина углубит его изоляцию на Западе и ограничит его передвижение за рубежом.

Выданный МУС ордер на арест Путина "делает его изгнанником", считает бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Государственном департаменте США Стивен Рапп. Его мнение приводит издание The New York Times.

"Если он (Путин, - ред.) путешествует, он рискует быть арестованным. Это никогда не исчезнет", — сказал он.

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Американский юрист также уверен в том, что Россия не сможет избавиться от наложенных на нее ранее санкций без выполнения ордера на арест Путина.

"Либо Путин предстанет перед судом в Гааге, либо он будет все больше и больше изолирован и умрет с этим бременем над головой", — добавил Рапп.

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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