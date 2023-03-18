"Формула "можем повторить" – это их погибель": Вятрович рассказал, что похоронит режим Путина

В прошлое можно попасть, только полностью погибнув. В будущее же надо двигаться, понимая, что перемены неизбежны, сказал экс-глава Института нацпамяти.

Владимир Вятрович рассказал, что похоронит режим Путина и его самого / Фото: УНИАН, сайт Кремля

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что главная "мантра" россиян "можем повторить" станет причиной погибели режима российского диктатора Владимира Путина и его самого.

"Формула россиян "можем повторить" – это уже их погибель. Ничего нельзя повторить в истории, потому что все движется, все развивается. Возвращение назад, в прошлое, требует колоссальных ресурсов и в конце концов заканчивается ничем", - сказал историк в интервью Главреду.

По его словам, нынешняя попытка россиян восстановить Российскую империю все равно закончится полным поражением и развалом этой империи либо в 2023 году, либо позже.

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"Потому что нельзя развернуть ход истории назад. А они именно этим и занимаются, это во всем – от тактики их военных действий, их месседжей, которые они дают обществу, до поведения их людей. Россияне все живут с головами, развернутыми назад", - сказал Вятрович.

Он добавил, что в прошлое можно попасть, только полностью погибнув.

"В будущее же надо двигаться, повернув голову вперед и понимая, что перемены неизбежны, к ним можно приспосабливать, их можно использовать себе на пользу, но не пытаться вернуться, причем не просто в прошлое, а в мифическое прошлое, которого никогда не существовало", - резюмировал экс-глава Института нацпамяти.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Как сообщал Главред, Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна. По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.

Тем временем, по данным ГУР Минобороны, в Кремле изменились настроения после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Там уже начали искать преемника главе Кремля, но сам Путин участия в этом поиске не принимает.

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