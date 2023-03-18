"Формула "можем повторить" – это их погибель": Вятрович рассказал, что похоронит режим Путина

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что главная "мантра" россиян "можем повторить" станет причиной погибели режима российского диктатора Владимира Путина и его самого.
"Формула россиян "можем повторить" – это уже их погибель. Ничего нельзя повторить в истории, потому что все движется, все развивается. Возвращение назад, в прошлое, требует колоссальных ресурсов и в конце концов заканчивается ничем", - сказал историк в интервью Главреду.
По его словам, нынешняя попытка россиян восстановить Российскую империю все равно закончится полным поражением и развалом этой империи либо в 2023 году, либо позже.
"Потому что нельзя развернуть ход истории назад. А они именно этим и занимаются, это во всем – от тактики их военных действий, их месседжей, которые они дают обществу, до поведения их людей. Россияне все живут с головами, развернутыми назад", - сказал Вятрович.
Он добавил, что в прошлое можно попасть, только полностью погибнув.
"В будущее же надо двигаться, повернув голову вперед и понимая, что перемены неизбежны, к ним можно приспосабливать, их можно использовать себе на пользу, но не пытаться вернуться, причем не просто в прошлое, а в мифическое прошлое, которого никогда не существовало", - резюмировал экс-глава Института нацпамяти.
Кто такой Владимир Вятрович
Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва.
Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.
Как сообщал Главред, Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна. По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.
Тем временем, по данным ГУР Минобороны, в Кремле изменились настроения после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Там уже начали искать преемника главе Кремля, но сам Путин участия в этом поиске не принимает.
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