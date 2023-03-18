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"Ему уже ищут преемника": ордер на арест Путина изменил настроения в Кремле – ГУР

18 марта 2023, 14:23
В верхушке власти России растет недовольство нынешней ситуацией, в которую попала РФ, там осознали приближение геополитической катастрофы путинского режима.
Кремль, Владимир Путин
Ордер на арест Путина изменил настроения в Кремле, заявили в ГУР/ УНИАН, скрин

В Кремле изменились настроения после того, как Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Там уже начали искать преемника главе Кремля, но сам Путин участия в этом поиске не принимает.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. Он также обратил внимание, что факт выдачи ордера на арест диктатора РФ даже обошли в своих телепрограммах российские пропагандисты, ведь они боятся говорить на эту тему.

"Российские пропагандисты не вышли со своими традиционными шоу, где обсуждали именно Гаагу, потому что сам факт обсуждения этой новости даже для зазомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным "звонком". Потому что рассказывать, что" спецоперация" идет по плану, а потом получить розыск и предписание к аресту от МУС – это даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи совместить между собой", – отмечает представитель ГУР.

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Он подчеркнул, что Путин становится всё более токсичным не только для внешнего мира, но и внутри РФ. В Кремле растет недовольство от той ситуации, которая сложилась для страны-агрессора России сейчас. По словам Юсова, в Кремле всё больше осознают безрадостные перспективы, а именно – приближение геополитической катастрофы режима Путина.

"И да, уже речь идет о поиске преемника Путина и ищет его уже не Путин", – заявил Юсов.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Глава Офиса генпрокурора Украины Андрей Костин отметил, что теперь Путин имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления, и за пределами России его должны арестовать и передать в суд.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что Путина могут арестовать на территории стран, где был ратифицирован Римский устав. Также он отметил, что в процессах, которые расследуются в Украине, зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Но истинные цифры могут быть кратно больше.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина, который выдал международный уголовный суд, стал еще одним напоминанием российским элитам, что они должны "слить" главу Кремля, если не хотят и сами оказаться в положении изгнанников.

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