"Личная награда - ордер на арест": у Зеленского потроллили Путина за провалы в войне

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу ордера на арест диктатора Владимира Путина, а также провалы РФ в войне с Украиной.
Среди "достижений" врага с начала войны он назвал изгнание из РФ Европы, уничтожение ее собственной армии и ордер на арест диктатора. Об этом он написал в Twitter.
При этом он иронически прокомментировал вероятный "план", который Путин наметил себе накануне войны.
Среди главных пунктов "плана" Путина советник главы ОП перечислил:
- изгнание России из Европы;
- самоубийство "русского мира" в Украине;
- самодискредитацию и уничтожении собственной же армии;
- экономическую изоляцию России.
"И, наконец, ордер на арест Путана в качестве личного "вознаграждения". Сильно. Все будет еще хуже для России", — добавил Подоляк.
Ордер на арест Путина
Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ
Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.
Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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