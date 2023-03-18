"Личная награда - ордер на арест": у Зеленского потроллили Путина за провалы в войне

Михаил Подоляк прокомментировал выдачу ордера на арест Владимира Путина.

Михаил Подоляк рассказал о "достижениях" Владимира Путина / Офис президента Украины, сайт Кремля

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу ордера на арест диктатора Владимира Путина, а также провалы РФ в войне с Украиной.

Среди "достижений" врага с начала войны он назвал изгнание из РФ Европы, уничтожение ее собственной армии и ордер на арест диктатора. Об этом он написал в Twitter.

При этом он иронически прокомментировал вероятный "план", который Путин наметил себе накануне войны.

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Среди главных пунктов "плана" Путина советник главы ОП перечислил:

изгнание России из Европы;

самоубийство "русского мира" в Украине;

самодискредитацию и уничтожении собственной же армии;

экономическую изоляцию России.

"И, наконец, ордер на арест Путана в качестве личного "вознаграждения". Сильно. Все будет еще хуже для России", — добавил Подоляк.

Михаил Подоляк прокомментировал выдачу ордера на арест Владимира Путина / @Podolyak_M

Ордер на арест Путина

Как сообщалось, Международный уголовный суд принял решение выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной в РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное сообщество должно обеспечить привлечение к ответственности всех причастных к принудительной депортации украинских детей на территорию РФ

Инциденты, выявленные Управлением прокурора МУС, включают депортацию сотен украинских детей, похищенных оккупантами из приютов и детских домов.

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина является оправданным, поскольку российский президент совершил военные преступления.

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