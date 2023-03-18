"Ему пожмут руку, а через несколько дней у него схватит сердце": Кадырова могли отравить – Тизенгаузен

В стране-агрессоре РФ активно разрабатывают новые виды ядов, которые могут применять незаметно, говорит политтехнолог.

Кадырова могли отравить, считает политтехнолог Тизенгаузен/ соцсети, скрин

Главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить – это вполне возможный вариант. И за этим может стоять страна-агрессор Россия, где активно занимаются разработкой новых видов ядовитых веществ.

Такое мнение высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен в интервью Главреду. Он отмечает, что в РФ отравления уже перешли в разряд "национальной забавы".

"Не исключаю (что Кадырова могли отравить – ред.) тем более, что в России отравление – это вообще национальная забава. Травят всех и всем, известными и неизвестными веществами. К сожалению, Россия в плане ядовитых веществ серьезно продвинулась (и я сейчас говорю не только о "Новичке")", – сказал Тизенгаузен.

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Он напомнил, что одного из ближайших помощников Кадырова Апти Алаудинова тоже раньше пытались отравить, и делали это нестандартным способом – отправили яд в конверте, и он подействовала, как только Алаудинов открыл конверт.

"А сейчас есть и новые разработки, которые позволяют фактически пожать руку Кадырову и через несколько дней у того сердце схватит. Поэтому всё может быть", – сказал политтехнолог.

При этом Тизенгаузен не исключает варианта, что причиной проблем со здоровьем у Кадырова может быть и не отравление, а, к примеру, несдержанность в еде или еще в чем-то или нервные срывы.

"Мы помним, как Кадыров возмущался, мол, дайте только волю, я Киев возьму. Кстати, странным образом исчезли видео с его наемниками, которые ранее ежедневно снимали, как они стреляют по светофорам, после чего Кадыров ушел с информационного поля. Плюс этот предмет, похожий на пульсоксиметр, у него на пальце. Хотя многие говорят, что это электронные четки, но судя по тому, как он выглядит, четки там не помогут", – добавил политтехнолог.

Что известно о болезни Кадырова

Ранее глава кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за рубежом Ахмед Закаев рассказал, что Кадыров стал зависимым от лекарств, которые он употребляет уже на протяжении 15 лет. По словам Закаева, Кадыров болен и уже стал наркозависимым. Он утверждает, что сверхактивность главы Чечни поддерживалась некими энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель Леонид Невзлин отмечал, что Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. Невзлин рассказал, что на лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Позже Кадыров после слухов о своем серьезном заболевании впервые появился на людях. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Как пишут СМИ, 3 марта Кадыров участвовал во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

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