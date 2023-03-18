В Украине 'демилитаризовали' наемника ЧВК 'Вагнер' из состава группировки, которая убила 12 человек

На войне в Украине ликвидирован наемник ЧВК "Вагнера" Станислав Лобянов, который был членом Цапковской организованной преступной группировки.

Наемника ЧВК "Вагнер" Станислава Лобянова похоронили в РФ / Фото kommersant.ru, Telegram

В Украине ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера" Станислава Лобянова. Он был членом Цапковской организованной преступной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

О "демилитариации" оккупанта сообщил в Telegram украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Вступил в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и успешно вернулся домой", – констатировал Штефан.

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Лобянова уже успели похоронить в России.

Лобянова уже похоронили в РФ / t.me/a_shtirlitz

Цапковская ОПГ – организованная преступная группировка, действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущевской, Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края РФ. Она имела широкие связи в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире России и за рубежом.

t.me/a_shtirlitz

Участники ОПГ занимались грабежами и рэкетом, обложили данью фермеров и коммерсантов. Также бандиты избивали жителей района, которые им "не нравились", насиловали девушек, совершали убийства.

Кто такой Анатолий Штефан? Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия. Родился в Запорожской области.

Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020). С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

С 2014 года – участник российско-украинской войны.

2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4]. В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Как сообщал Главред, в стране-агрессоре России похоронили "зека"-вагнеровца, который пошел на фронт воевать против украинцев прямо из тюрьмы и был ликвидирован. Россиянин Юрий Новиков попал за решетку из-за жестоких пыток и убийства своего знакомого, которое он совершил с еще несколькими лицами. Его приговорили к заключению сроком на 24 года.

Тем временем под Москвой нашли кладбище наемников частной военной компании "Вагнера", которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат вагнеровцам.

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