УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине "демилитаризовали" наемника ЧВК "Вагнер" из состава группировки, которая убила 12 человек

18 марта 2023, 10:47
На войне в Украине ликвидирован наемник ЧВК "Вагнера" Станислав Лобянов, который был членом Цапковской организованной преступной группировки.
Станислав Лобянов, ЧВК
Наемника ЧВК "Вагнер" Станислава Лобянова похоронили в РФ / Фото kommersant.ru, Telegram

В Украине ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера" Станислава Лобянова. Он был членом Цапковской организованной преступной группировки, которая в 2010 году совершила массовое убийство двенадцати человек, в том числе детей.

О "демилитариации" оккупанта сообщил в Telegram украинский блогер и офицер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц").

"Вступил в ЧВК "Дембель" (Вагнер) и успешно вернулся домой", – констатировал Штефан.

видео дня

Лобянова уже успели похоронить в России.

Лобянова уже похоронили в РФ
Лобянова уже похоронили в РФ / t.me/a_shtirlitz

Цапковская ОПГ – организованная преступная группировка, действовавшая с начала 1990-х годов в станице Кущевской, Кущевском и Ленинградском районах Краснодарского края РФ. Она имела широкие связи в правоохранительных органах, спецслужбах, криминальном мире России и за рубежом.

В Украине 'демилитаризовали' наемника ЧВК 'Вагнер' из состава группировки, которая убила 12 человек
t.me/a_shtirlitz

Участники ОПГ занимались грабежами и рэкетом, обложили данью фермеров и коммерсантов. Также бандиты избивали жителей района, которые им "не нравились", насиловали девушек, совершали убийства.

Кто такой Анатолий Штефан?

Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.

Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).

С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].

В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Как сообщал Главред, в стране-агрессоре России похоронили "зека"-вагнеровца, который пошел на фронт воевать против украинцев прямо из тюрьмы и был ликвидирован. Россиянин Юрий Новиков попал за решетку из-за жестоких пыток и убийства своего знакомого, которое он совершил с еще несколькими лицами. Его приговорили к заключению сроком на 24 года.

Тем временем под Москвой нашли кладбище наемников частной военной компании "Вагнера", которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат вагнеровцам.

Другие новости:

новости России война в Украине ЧВК Вагнер война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

11:50

Депутат Госдумы призвал напасть на Турцию и "отжать Константинополь"

11:41

Путина могут арестовать на саммите БРИКС в ЮАР - Sky News

11:30

Гороскоп на завтра 19 марта 2023: Водолеям – неожиданное путешествие, Весам – романтикаВидео

11:19

"Ему пожмут руку, а через несколько дней у него схватит сердце": Кадырова могли отравить – ТизенгаузенВидео

10:53

Неожиданно скончался звезда фильма "Джон Уик"

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

10:47

В Украине "демилитаризовали" наемника ЧВК "Вагнер" из состава группировки, которая убила 12 человек

10:41

Зачем 19 марта нужно обязательно мыть полы в доме "уникальной" водой: приметы и что нельзя делатьВидео

10:23

Кадыров болен и может уйти с поста очень скоро - политтехнолог

10:20

"Путину будет очень сложно передвигаться по миру" – правительство ВеликобританииВидео

Реклама
09:35

"В РФ почувствуют, что он – неудачник": Путин "сядет в лужу" во время контрнаступления ВСУ – ФейгинВидео

09:34

"Не надо чрезмерного пессимизма": Вятрович рассказал, как возвращать умы украинцев в Крыму и на ДонбассеВидео

09:15

Гороскоп на сегодня 18 марта 2023: Водолеям – новые отношения, Львам – особенный деньВидео

09:00

Кадыров сильно достал спецслужбы РФ, его вполне могли отравить - Борис ТизенгаузенЭксклюзив

08:37

РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье: есть серьезные разрушенияВидео

08:20

Си Цзиньпин в России хочет обсудить схемы уклонения от санкций – ISW

08:20

Байден, будь добреньким дедушкой, пришли куриные окорочкамнение

07:48

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

06:23

Миротворческий вояж китайского лидера: чем все может обернутьсямнение

05:40

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

04:10

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

Реклама
03:20

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

03:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

02:08

"Лицемерию нет предела": Волочкова стала посмешищем на росТВВидео

01:38

Война в Украине не закончится в 2023 году, возможно временное прекращение огня - КусаВидео

01:35

Военный эксперт поведал, как Россия собирает силы для нового наступленияВидео

00:51

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

17 марта, пятница
23:55

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

23:40

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

23:32

В Украине гремят взрывы: оккупанты устроили ночную атакуВидео

23:23

Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест ПутинаВидео

22:46

"У меня солидная сумма": Лолита разозлила россиян и назвала сумму, сколько ей платят пенсии в РФВидео

22:42

В суде Гааги объяснили, почему ордер на арест Путина выдан за похищение детейВидео

22:30

"Ордер на арест – сигнал элитам РФ сливать своего лидера": Путина могут "сдать" – политологВидео

22:18

"Аж подпрыгнули": в Бердянске произошла мощная "бавовна"Видео

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китаямнение

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

Реклама
20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять