Прикопали по-тихому: под Москвой обнаружили секретное кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев

Родные части похороненных на кладбище "зеков"-оккупантов даже не знали об их смерти.

Под Москвой обнаружили секретное кладбище ликвидированных в Украине вагнеровцев/ скрин, msk1.ru

Под Москвой нашли еще одно кладбище наемников частной военной компании "Вагнера", которые были ликвидированы в Украине. На кладбище в селе Маврино появились еще 27 новых могил, которые, очевидно, принадлежат вагнеровцам.

На могилах лежат одинаковые венки, на которых есть эмблема ЧВК "Вагнера", и стоят одинаковые пластиковые стаканы с надписью "Может, чай, а может, и нет". Об этом сообщает российское издание "Москва онлайн".

Отмечается, что новые захоронения расположены вдоль забора и подальше от других захоронений.

видео дня

При этом на могилах наемников нет триколоров, в отличие от могил кадровых российских военных, а также отсутствуют свечи и свежие цветы. Из этого работники российского издания сделали вывод, что эти захоронения никто не посещает.

Работники издания пообщались с местным священником, однако он сказал, что кладбищем не заведует, и несколько раз намекнул, что "в эту историю лучше не лезть". Но при этом он также предположил, что там похоронены всё-таки вагнеровцы.

Российские журналисты установили, что среди 27 похороненных на кладбище вагнеровцев только двое были из Москвы, еще четверо – из Азербайджана и Кыргызстана, все остальные – из других регионов РФ. Также издание установило, что статьи, по которым были ранее осуждены ликвидированные "зеки"-вагнеровцы, разнообразные – от убийства до незаконного оборота оружия. Но больше всего – за распространение наркотиков.

Работники издания разыскали родственников некоторых вагнеровцев, которые были ликвидированы в Украине и похоронены под Москвой. Оказалось, что их родным даже не сообщили об их смерти.

Ранее главарь частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин жаловался, что вагнеровцев на подступах к украинскому Бахмуту "никто не поддерживает", и что они могут оказаться в ловушке. Он закатил истерику и заявил, что Вооруженные силы Украины якобы собираются заблокировать вагнеровцев в Бахмуте.

Также сообщалось, что Пригожин начал вербовать пациентов из психоневрологических больниц из-за огромных потерь, которые "вагнеровцы" несут в Украине. Информацию о готовности брать на службу людей, проходивших лечение в психоневрологическом диспансере, подтвердили собственно представители ЧВК.

Читайте также: