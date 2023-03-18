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"В РФ почувствуют, что он – неудачник": Путин "сядет в лужу" во время контрнаступления ВСУ – Фейгин

18 марта 2023, 09:35
Когда ВСУ отобьют кусок оккупированных территорий, глава Кремля еще сможет выкрутиться. Но дальше россияне, силовые структуры и элита РФ все поймут.
Владимир Путин, Марк Фейгин
Россияне скоро поймут, что Путин – неудачник, убежден Фейгин/ сайт Кремля, скрин

Российский диктатор Владимир Путин не сможет долго оправдываться перед россиянами за неудачи в Украине. Когда украинские военные вернут еще кусок оккупированных территорий, глава Кремля еще будет иметь какой-то резерв для пропагандистских объяснений этой неудачи, но дальше этот резерв закончится, и все увидят, что он неудачник.

Если украинские воины отобьют часть оккупированных территорий на юге или востоке, то Путин еще сможет как-то это оправдать перед россиянами, а вот после потери Крыма он уже не выкрутится. Такое мнение высказал российский правозащитник, адвокат и оппозиционер Марк Фейгин в интервью ТСН.uа.

"Если речь пойдет о каких-то кусках территорий на юге или востоке, то еще можно как-то сказать, что фронт движется туда, фронт движется сюда. Но в этой механике есть такая очень опасная тенденция, ведь никто не собирался воевать туда-сюда, туда-сюда", – отмечает Фейгин.

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Кто такой Марк Фейгин

Марк Захарович Фейгин (родился 3 июня 1971 года, Куйбышев) - российский юрист. Участвовал в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной Думы (1994-1995). Заместитель мэра Самары (1997-2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия.

Ведет YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Он подчеркнул, что россиянам такая ситуация не понравится, ведь Путин с самого начала обещал им "захватить Украину за три дня", а сейчас уже пошел второй год полномасштабной войны.

Резерв объяснений россиянам неудач у Путина не бесконечен, и в определенный момент все его оправдания просто будут смешными, говорит российский оппозиционер.

"Если будет крупное поражение с отваливанием куска территории, сопоставимое с Харьковской операцией в начале сентября – он еще сможет, наверное, как-то выкрутиться. Но дальше уже всё. Дальше это уже будет выглядеть смешно. Потому что только Китай террором, инвестициями и экономической поддержкой может спасать его (Путина – ред.) власть, но вот морально эта основа будет сильно надтреснута", – сказал Фейгин.

Он отмечает, что дальше и среди россиян, и в силовых структурах, и в элите будет ощущение неудачи. Все поймут, что Путин – неудачник, который привел Россию к разорению и катастрофе.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Ордера выдали на основании совершения преступлений незаконной депортации населения и незаконной передачи детей из оккупированных районов Украины в Россию.

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечал, что ордер на арест диктатора РФ Владимира Путина, который выдал Международный уголовный суд, стал еще одним напоминанием российским элитам, что они должны "слить" главу Кремля, если не хотят и сами оказаться в положении изгнанников.

Политический аналитик Александр Кочетков отмечал, что выдача ордера на арест еще не означает, что Путина посадят в тюрьму в случае его задержания. Это значит, что нужно задержать человека, допросить, записать его показания, а дальше будет продолжаться процесс.

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