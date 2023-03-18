УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье: есть серьезные разрушения

18 марта 2023, 08:37
Было разрушено заведение общественного питания, входившее в этот комплекс.
Ракетный удар, ракета, дым
РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье/ "Суспильне", Мынобороны РФ

Российские захватчики в ночь на субботу, 18 марта, ударили ракетами по Запорожью. Удар пришелся по жилому комплексу. Вследствие этого было разрушено заведение общественного питания и повреждены прилегающие жилые дома.

О последствиях атаки сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram. В ОВА рассказали, что из-за ракетного удара обломками было нанесено повреждение фасадам, окнам и крышам многоэтажек, которые расположены рядом.

"Оккупанты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши", – говорится в сообщении.

видео дня

Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, ракета российских оккупантов разрушила заведение общественного питания в областном центре. Он также подтвердил, что в результате атаки были повреждены окружающие дома.

Пострадавших в результате ракетной атаки оккупантов нет.

Удар дронами и ракетами по Украине

Напомним, вечером 17 марта и в ночь на 18-е российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В некоторых населенных пунктах прогремели взрывы из-за попадания, кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны.

Вечером 17 марта в Днепре раздались сильные звуки взрывов, а в небе над городом было видно зарево. Взрывы прогремели и в Новомосковске Днепропетровской области. Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.

Также 17 марта российские оккупанты атаковали Константиновку (Донецкая область). В результате вражеских обстрелов в городе загорелись дома.

Читайте также:

война в Украине новости Запорожья ракета вторжение России ракетный удар
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:37

РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье: есть серьезные разрушения

08:20

Си Цзиньпин в России хочет обсудить схемы уклонения от санкций – ISW

08:20

Байден, будь добреньким дедушкой, пришли куриные окорочкамнение

07:48

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

06:23

Миротворческий вояж китайского лидера: чем все может обернутьсямнение

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:40

Как лучше всего сажать огурцы: неожиданный секрет удивит невиданным урожаем

04:10

Что вы увидели первым: тест по картинке расскажет о ваших самых лучших чертахВидео

03:20

Торт за копейки, который в 100 раз вкуснее магазинного: рецепт без выпечки и лишней возни с тестомВидео

03:05

Астролог назвала дату "победного события" для УкраиныВидео

Реклама
02:08

"Лицемерию нет предела": Волочкова стала посмешищем на росТВВидео

01:38

Война в Украине не закончится в 2023 году, возможно временное прекращение огня - КусаВидео

01:35

Военный эксперт поведал, как Россия собирает силы для нового наступленияВидео

00:51

Почему 18 марта нельзя разбивать куриные яйца ножом: приметы и что нельзя делатьВидео

17 марта, пятница
23:55

Украину накроет жара: синоптики назвали самые теплые дни в мартеВидео

23:40

Как выглядеть стильно в 40 лет: 6 умных модных трюков, чтобы стать интересной и выразить себя

23:32

В Украине гремят взрывы: оккупанты устроили ночную атакуВидео

23:23

Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест ПутинаВидео

22:46

"У меня солидная сумма": Лолита разозлила россиян и назвала сумму, сколько ей платят пенсии в РФВидео

22:42

В суде Гааги объяснили, почему ордер на арест Путина выдан за похищение детейВидео

22:30

"Ордер на арест – сигнал элитам РФ сливать своего лидера": Путина могут "сдать" – политологВидео

Реклама
22:18

"Аж подпрыгнули": в Бердянске произошла мощная "бавовна"Видео

22:00

Си Цзиньпин попал на растяжку: ордер для Путина стал ударом по мировым амбициям Китаямнение

21:45

"Россиян рвет на куски": Жданов назвал сроки наступления ВСУВидео

21:21

После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - КочетковВидео

20:55

Зеленский ошеломляюще отреагировал на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

20:28

"Хранитель ценностей": Путина начали готовить к президентским выборам в РФВидео

20:24

"Ищу адвоката для защиты в Гааге": в сети высмеяли Путина из-за ордера на его арестВидео

20:13

50-летняя первая леди Южной Кореи выглядит как девочка: удивительные фото

20:05

Ежедневно до 1500 оккупантов: стали известны новые цифры потерь РФ в УкраинеВидео

19:59

У Путина остался единственный способ избежать Гааги – умеретьмнение

19:40

Разговаривала и буду разговаривать на русском: участница популярного реалити угодила в скандал

19:27

Началась истерика: в Кремле отреагировали на выдачу ордера на арест ПутинаВидео

18:46

Знаменитый экс-футболист украинской сборной сбежал на Кипр и заявил, как ужасно жить в УкраинеВидео

18:23

На Киевщине 7-летний мальчик ходил с салфеткой в теле, которую там забыла врач во время операции

18:07

"Юридически ничтожный": в РФ в панике отреагировали на ордер на арест ПутинаВидео

17:44

Как очистить электрочайник от накипи за считанные минуты: опытные хозяйки поделились секретомВидео

17:42

"Оккупанты в боевой готовности": РФ начала активно готовиться к обороне в Крыму – ГУРВидео

17:28

Международный уголовный суд выдал разрешение на арест Путина: реакция Украины и все подробностиВидео

17:25

Данилов рассказал, как будут выдворять представителей Московского патриархата из ЛаврыВидео

17:05

Война в Украине и ее последствия для России: чат с журналистом Александром Сотником

Реклама
17:00

Зачем класть чайные пакетики в унитаз: уберет сразу 3 самые распространенные проблемы

16:54

Латвия запретила въезд двум певцам-путинистам и телеведущей КудрявцевойВидео

16:33

"С Путиным нужно заканчивать скорее": Данилов обвинил диктатора в планах устроить глобальный голодВидео

16:13

"Полноценной победы не будет": депутат Госдумы заявил на росТБ о неспособности РФ победить УкраинуВидео

16:10

Прямо перед свадьбой: зачем невестам в Индонезии спиливают зубыВидео

16:01

За 2 недели исцелился от раны в груди: в РФ выдали фейк о якобы подстреленном на Брянщине мальчикеВидео

15:58

Обсуждали контрнаступление ВСУ: Зеленский срочно собрал Ставку из-за сложностей на фронтеВидео

15:39

"Путин может не дожить до трибунала": Вятрович о том, как закончит ПутинВидео

15:30

Китайский гороскоп на апрель 2023: Тиграм – долгожданное примерение, Дракону – абсолютное счастьеВидео

15:15

Для чего пьют сырые яйца: удивительные свойства популярного продуктаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять