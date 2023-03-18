РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье: есть серьезные разрушения

Было разрушено заведение общественного питания, входившее в этот комплекс.

РФ ударила ракетами по жилому комплексу в Запорожье/ "Суспильне", Мынобороны РФ

Российские захватчики в ночь на субботу, 18 марта, ударили ракетами по Запорожью. Удар пришелся по жилому комплексу. Вследствие этого было разрушено заведение общественного питания и повреждены прилегающие жилые дома.

О последствиях атаки сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram. В ОВА рассказали, что из-за ракетного удара обломками было нанесено повреждение фасадам, окнам и крышам многоэтажек, которые расположены рядом.

"Оккупанты в очередной раз атаковали мирный город. Ракеты С-300 были направлены в территорию одного из жилых комплексов. Снаряды попали в один из объектов этого комплекса. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом жилые многоквартирные дома: фасады, окна, крыши", – говорится в сообщении.

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Как сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, ракета российских оккупантов разрушила заведение общественного питания в областном центре. Он также подтвердил, что в результате атаки были повреждены окружающие дома.

Пострадавших в результате ракетной атаки оккупантов нет.

Удар дронами и ракетами по Украине

Напомним, вечером 17 марта и в ночь на 18-е российские оккупанты атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В некоторых населенных пунктах прогремели взрывы из-за попадания, кое-где взрывы были связаны с работой противовоздушной обороны.

Вечером 17 марта в Днепре раздались сильные звуки взрывов, а в небе над городом было видно зарево. Взрывы прогремели и в Новомосковске Днепропетровской области. Два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. Там серьезные разрушения.

Также 17 марта российские оккупанты атаковали Константиновку (Донецкая область). В результате вражеских обстрелов в городе загорелись дома.

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