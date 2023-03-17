Медведев сравнил с туалетной бумагой международный ордер на арест Путина

Ордер на арест российского диктатора был выдан Международным уголовным судом в Гааге.

Медведев сравнил с туалетной бумагой ордер на арест Путина / Коллаж фото скриншот из видео

Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уже отреагировал на это. Пост он опубликовал на своей странице в Twitter.

Медведев сравнил ордер с туалетной бумагой, добавив соответствующий смайлик.

"Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Нет необходимости объяснять, где использовать эту бумагу", – написал Медведев.

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Медведев сравнил с туалетной бумагой ордер на арест Путина / скриншот

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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