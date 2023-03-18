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Ордер на арест Путина оправдан – Байден

18 марта 2023, 07:48
Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Президента РФ привлекут к уголовной ответственности за похищение и депортацию украинских детей.
Джо Байден, Владмир Путин
Джо Байден считает, что ордер на арест Владимира Путина оправдан / Фото УНИАН, скриншот

Президент США Джо Байден заявил, что ордер Международного уголовного суда на арест российского диктатора Владимира Путина является оправданным. Лидер РФ совершил военные преступления.

"Я думаю, что это (ордер МУС на арест Путина, – ред.) оправдано. Путин явно совершил военные преступления", - цитирует Байдена The New York Times.

По словам главы Белого дома, решение суда в Гааге выдать ордер является "очень сильной позицией". При этом он отметил, что США не являются членом МУС.

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Ордер на арест Путина

В октябре 2022 года уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила Путину, что "усыновила" похищенного из Мариуполя ребенка. По ее словам, только по состоянию на октябрь в РФ вывезли до 2 тыс. детей-сирот из социальных учреждений, а 350 детей с Донбасса уже "пристроены" в приемные семьи в 16 регионах РФ.

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

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