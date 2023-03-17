После ордера Путин стал "лакомым кусочком" для собственного окружения - Кочетков

Выдача ордера на арест Путина еще не значит, что его посадят в тюрьму, говорит эксперт.

Путина может отправить в суд даже его личное окружение / Коллаж фото Главред, скриншот из видео

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина. Однако это не значит, что Путина посадят в тюрьму в случае его задержания. Об этом специально для Главреда рассказал политический аналитик Александр Кочетков.

"Выдача ордера не предусматривает обязательный приговор Путину. Это значит, что нужно задержать человека, допросить, записать его показания, а дальше будет продолжаться процесс. То есть это еще не тюрьма, не пожизненное заключение – ничего подобного. Это первый необходимый шаг", - сказал Кочетков.

Однако не факт, что Путина вообще смогут задержать, ведь РФ не признают Гаагу, а в другие страны диктатор, скорее всего, ехать не будет. Теперь даже страны-"друзья" РФ будут хорошенько обдумывать, стоит ли видеться с Путиным, ведь их также потом могут позвать в Гаагу.

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Он отметил, что в Гааге выбрали очень удачный эпизод, за который выписан орден.

"Поэтому для Путина после выдачи этого ордера возникнут определенные проблемы. Кроме того, ордер выдан из-за дела, касающегося незаконного вывоза детей с территории Украины в Россию, а это очень убедительное дело ... Все, что касается детей, является просто вопиющим преступлением, на которое обязательно будут реагировать в цивилизованном мире. Даже в Китае", - объяснил Кочетков.

Эксперт считает, что даже личное окружение Путина может объявить на него охоту и передать суду - он для них "лакомый кусочек".

"Теперь у Путина одна дорога – в кремлевскую стену. Там таких диктаторов, как правило, и хоронят. Или рядом, как Сталина. Туда ему и дорога. Путин уже фактически одним копытом в кремлевской стене. Поэтому у Путина остается единственный способ избежать гаагского правосудия – умереть. Естественной смертью или неестественной. Других вариантов у него уже не остается", - сказал Кочетков.

Ордер на арест Путина - что известно

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Этот ордер является секретным. Однако также считается, что информирование общественности может способствовать предотвращению дальнейшего совершения преступлений.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что было зафиксировано более 16 тысяч случаев принудительной депортации детей. Украине удалось вернуть лишь 308 детей. Однако настоящее количество депортированных может быть больше.

Стоит отметить, что теперь Путина должны арестовать и передать в суд.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение МУС и назвал его историческим.

"Глава государства-террориста и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей – незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию", – отметил президент Украины.

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