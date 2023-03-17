Война с Россией была неизбежна: Вятрович объяснил, почему она не началась в 1991 году

Война не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России, считает бывший глава Института национальной памяти.

Владимир Вятрович считает, что война с Россией была неизбежна / Фото УНИАН, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Историк, народный депутат Украины, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что полномасштабная война Украины и России была неизбежна.

По его словам, она не началась сразу после провозглашения независимости Украины в 1991 году только из-за слабости России.

"То есть только слабость России позволила нам бескровно провозгласить свою независимость", - сказал он в интервью Главреду.

видео дня

Вятрович добавил, что Россия постоянно всячески пыталась удержать Украину в орбите своего влияния.

"Сначала это делалось информационными и политическими способами и, нужно признать, весьма успешно. Ведь то, что Украина так долго и неуверенно двигалась к тому, чтобы стать демократическим европейским государством, национальным государством, к НАТО, является результатом целенаправленной политики Российской Федерации. У Россия было в Украине мощное российское политическое лобби, мощные информационные каналы влияния на общество, и она пользовалась непереосмысленным прошлым украинцев, чтобы сохранять контроль над процессами в Украине", - отметил историк.

Впрочем, по время Майдана в 2004 году украинцы сорвали российский план по приведению к власти в нашей стране ставленника России. В 2010-м Россия взяла реванш, а украинцы ответили на него Майданом в 2013-2014 годах.

"Тогда Россия окончательно поняла, что политических и информационных способов недостаточно, поэтому прибегла к военным действиям. Изначально это были гибридные действия, которые начались в 2014 году под прикрытием каких-то якобы сепаратистских движений, хотя все прекрасно понимают, что действовала именно Россия. Когда в 2022 году в России поняли, что даже такие способы не действуют и не дают возможности реализовать российский сценарий возвращения Украины в орбиту имперского влияния, россияне прибегли к полномасштабному вторжению. Следовательно, избежать этой войны было нельзя", - считает Вятрович.

Но, по его словам, подготовиться к войне с РФ было не только можно, но и нужно.

"Хочется верить, что эта страшная эмоциональная встряска и шок, который получило большинство украинцев в прошлом году, все-таки отрезвил нас. И теперь мы будем с каждым шагом и годом становиться сильнее и понимать, что, имея рядом такого соседа как Российская Федерация, следует готовиться ко всему. Пока РФ будет существовать в таком виде, как сейчас, а это, по сути, Российская империя, мы всегда должны быть готовы к войне. Здесь классическое si vis pacem, para bellum, то есть хочешь мира, готовься к войне", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Вятрович Владимир Вятрович – историк, публицист, политик, общественный деятель, доктор философии (кандидат исторических наук), народный депутат Украины IX созыва. Был главой Украинского института национальной памяти (с 25 марта 2014 года по 18 сентября 2019-го), председателем ученого совета Центра исследований освободительного движения (Львов), членом наблюдательного совета Национального музея-мемориала жертв оккупационных режимов "Тюрьма на Лонцкого", экс-директор архива Службы безопасности Украины (2008-2010 годы), пишет Википедия.

Война в Украине

Весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов. Как пишет издание Politico, Киев пока не определился со стратегией, но у него есть два варианта. Первый – продвигаться на юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на восток со своей северной позиции, а затем на юг, перерезая российский сухопутный мост.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что перспективы Украины в войне на весну и лето 2023 года – это движение к победе. В то же время попытки страны-агрессора России "тянуть очень долго" войну против нашего государства будут безуспешными.

По словам Данилова, Украина готова вести переговоры с Россией, исходя исключительно из собственных интересов. Киев может в рамках диалога принять капитуляцию Москвы. Никакого нового договора по аналогии с Минскими соглашениями не будет.

Другие новости: