"Движение к победе": Данилов озвучил перспективы Украины в войне на весну и лето

Россия не сможет долго затягивать войну, а наше государство не может останавливаться и будет двигаться к освобождению всех территорий, говорит секретарь СНБО.

Данилов озвучил перспективы Украины в войне на весну и лето/ 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Перспективы Украины в войне на весну и лето 2023 года – это движение к победе. В то же время попытки страны-агрессора России "тянуть очень долго" войну против нашего государства будут безуспешными.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио Свобода. Он подчеркнул, что наше государство не может останавливаться.

"Наши перспективы не только на эту весну, но и перспективы и на лето, и на ближайшее время – это движение к победе. Мы не можем останавливаться. У нас есть понимание, что партнеры в этом участвуют", – заявил Данилов.

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По его словам, "на все свое время". Секретарь СНБО подчеркнул, что Украина освободит все свои территории, которые сейчас находятся под российской оккупацией, включая Крым и Луганскую и Донецкую области.

Война в Украине

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя. Наступление войск РФ на линии Сватово-Кременная в Луганской области и в направлении Бахмута в Донецкой области постепенно подходит к кульминации, считают аналитики.

Тем временем в Politico написали, что весеннее контрнаступление может начаться уже в мае. США сосредоточены на помощи в его подготовке. Сейчас в Украину направляются сотни западных танков и бронемашин, снаряжение, спецтехника для строительства мостов.

Напомним, 15 марта состоялась десятая встреча группы военной поддержки Украины "Рамштайн". Министр обороны страны Алексей Резников заявил, что результаты заседания "внушают оптимизм". Он отметил, что Украина ожидает получения новых систем ПВО, боеприпасов и танков.

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