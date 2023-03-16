УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Бойцы ВСУ сковали войска РФ в Бахмуте, оккупанты несут большие потери – генерал Милли

16 марта 2023, 09:33
Потенциал армии Украины растет – прогресс позволит Киеву довести развязанную агрессором Россией войну до победного конца, сказал генерал США Марк Милли.
Милли, ВСУ
Войска Украины обладают надежной обороной и продолжают сражаться за Бахмут - Милли / Коллаж скриншот YouTube, 93 ОМБр

Силам обороны Украины удалось сковать оккупационные войска России в Бахмуте Донецкой области. Оккупанты ценой больших потерь достигают небольших тактических успехов. Потенциал ВСУ возрастает, союзники помогут Киеву усилить свою армию и одержать победу над агрессором. Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в ходе совместного с американским министром обороны Ллойдом Остином брифинга по итогам встречи Контактной группы помощи Украине в формате Рамштайн, которая состоялась 15 марта, он сказал о том, что ВСУ сковали российских оккупантов в Бахмуте.

По словам генерала, украинские войска доблестно сражаются и удерживают свои позиции в городе.

видео дня

"Обладая надежной обороной, Украина сковала российские силы в этом городе, ситуация требует очень больших затрат от группы Вагнера и российских регулярных вооруженных сил", - отметил Милли.

Также он сказал, что в боях в Бахмуте и вокруг города российским оккупантам удается добиться небольшого тактического продвижения, однако ценой больших потерь.

Генерал США добавил, что страны-союзники Украины серьезно работают над усилением ВСУ, а возросший потенциал украинской армии позволит Киеву довести войну с Россией до победного конца.

"Возросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", - подчеркнул Марк Милли.

Армия Украины бьется с войсками РФ за Бахмут

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действия армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

Смотрите видео ТСН - оккупанты России пытаются захватить Бахмут

Война России против Украины:

ВСУ Бахмут войска России война России и Украины Марк Милли
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:52

Гороскоп Таро на апрель 2023: Ракам - победа, Львам - выбор, Девам - светлая полоса

09:50

"Движение к победе": Данилов озвучил перспективы Украины в войне на весну и летоВидео

09:39

Решение сбивать американский дрон над Черным морем принимали прямо в Кремле - NBCВидео

09:33

Бойцы ВСУ сковали войска РФ в Бахмуте, оккупанты несут большие потери – генерал МиллиВидео

09:05

"Сглотнули": Путин порадовался реакции США на инцидент с дроном в Черном море - СМИ

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:50

В Ровно 2-летний мальчик глотнул капсулу для стиркиВидео

08:34

Украина получит еще больше оружия: страны НАТО дадут Киеву ПВО, технику и боеприпасы – СтолтенбергВидео

08:30

Гороскоп на сегодня 16 марта 2023: Рыбам – неожиданный звонок, Ракам – денежная наградаВидео

08:15

Как Путин проповедовал "русский мир" нищей Бурятиимнение

Реклама
07:57

"Самый смертоносный пилот" F-16 из США согласился воевать за Украину

07:37

Наступление России "сдувается", ВСУ могут перехватить инициативу на поле боя – ISWВидео

07:36

Когда и кому нельзя пить чай с лимоном: необычные сведения о популярном напиткеВидео

07:26

Израиль одобрил лицензии на экспорт систем глушения беспилотников для Украины – Axios

06:41

Весеннее контрнаступление ВСУ начнется в мае: в Politico назвали два сценария

06:04

Как Украине быстро найти пилотов F-16мнение

05:30

Какие деревья нельзя сажать на садовом участке: народные приметы для дачников

05:00

Перец будет самым сочным и сладким: топ-5 урожайных сортов

04:00

Маломуж рассказал, что ждет Чечню после падения режима ПутинаВидео

03:40

Изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры

03:20

Тесто быстро замешали и готово: самый вкусный, воздушный и быстрый кулич на Пасху 2023 - рецептВидео

Реклама
03:10

Можно ли отдавать детские вещи: как избавиться от старой одежды и не навлечь беду

02:32

"Вы там уже прозревайте по чуть-чуть": украинцы "добили" униженную ВолочковуВидео

02:05

Военный эксперт объяснил, зачем истребитель РФ сбил американский дрон над Черным моремВидео

01:55

Безумное везение накроет с головой: три знака зодиака в ближайшие дни сорвут золотой кушВидео

01:36

"Если бы хотели, то точно бы убили": Маломуж оценил версию о том, что Кадырова отравилиВидео

01:31

"Люблю тебя. Навсегда": невеста "Да Винчи" рассказала об обете, который дала погибшему ГероюВидео

00:51

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

15 марта, среда
23:35

"Агрессия РФ приближается к моменту надрыва": Зеленский призвал давить на Россию на всех уровняхВидео

23:19

Почему 17 марта нельзя красить губы: приметы и что нельзя делатьВидео

23:06

Бывшая невестка Елизаветы II рассказала, как ее и принцессу Диану арестовали на девичникеВидео

23:01

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

22:57

Пообещал 15 млн евро: Медведев нанял ЧВК "Вагнера" устранить министра обороны Италии - СМИВидео

22:55

Минкульт ужесточил правила выезда артистов за границу после скандала со Щегелем: что поменялосьВидео

22:53

"Фейковое и нелегитимное государство": лидер чеченцев заявил, что до распада РФ остались считанные дниВидео

22:51

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:15

Путинисты "грызутся" между собой: Цыганова опустила Газманова из-за "усталости от Украины"

22:05

"Мы будем поддерживать любое решение Зеленского": в США сделали заявление по обороне БахмутаВидео

22:01

"Она мыслями и сердцем здесь": продюсер Орла и Решки заступился за Жанну БадоевуВидео

21:20

Танки Leopard и ПВО NASAMS: новые подробности встречи в формате "Рамштайн"Видео

21:08

Кадыров признался, для чего он носит странный гаджет на пальцеВидео

Реклама
21:06

Знак от Бога или обычное явление: почему на Лавре почернели кресты - ответ священникаВидео

21:02

Стало известно, что натворили Меган Маркл и Гарри в ночь после свадьбыВидео

20:27

Миллионер предложил 100 000 долларов соседке в самолете за "безобидный" поступок, но она отказалась

20:27

Что нужно носить в сумке для привлечения денег: талисманы для каждого

20:23

"Там не бомбят": футболист сборной России огорошил заявлением об УкраинеВидео

20:05

Дочь путиниста Машкова рассказала про тюремный срок: "Вы уже знаете, что нет жизни без свободы"

19:56

Гордость и позор СССР: что подмешивали в сметану и мороженое в советском союзе

19:48

Адские бои за Бахмут: Череватый назвал настоящую задачу ВСУВидео

19:21

Танки, ПВО и боеприпасы: Украина получит мощную помощь от Запада - все подробности "Рамштайн 10"Видео

19:20

Кадыров очень страдал, когда его отстранили от Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять