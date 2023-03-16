Бойцы ВСУ сковали войска РФ в Бахмуте, оккупанты несут большие потери – генерал Милли

Потенциал армии Украины растет – прогресс позволит Киеву довести развязанную агрессором Россией войну до победного конца, сказал генерал США Марк Милли.

Войска Украины обладают надежной обороной и продолжают сражаться за Бахмут - Милли / Коллаж скриншот YouTube, 93 ОМБр

Силам обороны Украины удалось сковать оккупационные войска России в Бахмуте Донецкой области. Оккупанты ценой больших потерь достигают небольших тактических успехов. Потенциал ВСУ возрастает, союзники помогут Киеву усилить свою армию и одержать победу над агрессором. Об этом заявил начальник Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Как сообщает пресс-служба Пентагона, в ходе совместного с американским министром обороны Ллойдом Остином брифинга по итогам встречи Контактной группы помощи Украине в формате Рамштайн, которая состоялась 15 марта, он сказал о том, что ВСУ сковали российских оккупантов в Бахмуте.

По словам генерала, украинские войска доблестно сражаются и удерживают свои позиции в городе.

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"Обладая надежной обороной, Украина сковала российские силы в этом городе, ситуация требует очень больших затрат от группы Вагнера и российских регулярных вооруженных сил", - отметил Милли.

Также он сказал, что в боях в Бахмуте и вокруг города российским оккупантам удается добиться небольшого тактического продвижения, однако ценой больших потерь.

Генерал США добавил, что страны-союзники Украины серьезно работают над усилением ВСУ, а возросший потенциал украинской армии позволит Киеву довести войну с Россией до победного конца.

"Возросший украинский потенциал позволит украинскому руководству в будущем разработать и реализовать множество вариантов для достижения своих целей и доведения этой войны до успешного завершения", - подчеркнул Марк Милли.

Армия Украины бьется с войсками РФ за Бахмут

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что ВСУ продолжат держать оборону Бахмута. По его словам, если оккупанты РФ захватят город, они пойдут на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако нельзя допустить, чтобы украинская армия в Бахмуте попала в окружение.

"Для нас это тактика. Мы понимаем, что после Бахмута они могли бы пойти дальше: в Краматорск или Славянск. Это была бы открытая дорога в другие города Украины на Донецком направлении. Поэтому наши ребята стоят", - сказал глава государства.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что силы обороны Украины продолжают оборонительную операцию в Бахмуте. По его мнению, украинским войскам удастся выбить российских оккупантов с Бахмутского направления. В ходе боевых действия армия пытается максимально истощить вражеские силы и уничтожить их боевой потенциал.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что Вашингтон поддерживает решение президента Украины Владимира Зеленского продолжать операцию по обороне Бахмута. Но, по его словам, если будет принято решение отвести ВСУ от Бахмута, это не будет означать поражения Киева в войне.

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