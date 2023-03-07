"Армия РФ может прорваться в другие города": Зеленский заявил о важности удерживания Бахмута

В то же время президент Украины подчеркнул, что стоит "в первую очередь думать о людях, и никто не должен быть окружен".

Зеленский объяснил, почему важно удержать Бахмут/ 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Офис президента Украины

Если российским захватчикам удастся захватить Бахмут, они могут прорваться в другие населенные пункты Донецкой области. Поэтому важно, чтобы украинские военные удержали город.

Украинские бойцы продолжают защищать Бахмут, но "никто не должен быть окружен". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN.

"Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти на Краматорск, они могут пойти на Славянск, для россиян будет открыта дорога после Бахмута в другие города Украины, в Донецком направлении. Вот почему наши ребята стоят там", – отметил президент Украины.

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Он подчеркнул, что для Украины оборона Бахмута – это тактическое решение.

Зеленский объяснил, почему российские оккупанты не оставляют попыток захватить город. По его словам, РФ пытается одержать "хоть какую-то победу". При этом страна-агрессор может для достижения своей цели даже разрушить весь город и убивать местных жителей. Также захват Бахмута дал бы России возможность похвастаться перед россиянами, якобы армия РФ является "мощной".

В то же время президент Украины подчеркнул, что стоит "в первую очередь думать о людях, и никто не должен быть окружен".

Ситуация в Бахмуте

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что оборона Бахмута достигла поставленных целей и стала большим стратегическим успехом украинской армии. По его словам, Украине необходимо было выиграть время и нанести тяжелые потери армии РФ. Военные ведомства, с одобрения президента, разработали стратегию, согласно которой оборона ключевого района была приоритетной задачей.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что, несмотря на постоянные штурмы российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области, подразделения Вооруженных сил Украины сумели провести несколько наступательных операций. Российские оккупанты до сих пор не смогли окружить Бахмут.

Напомним, военный эксперт Юрий Федоров отметил, что ВСУ стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. По его словам, на это есть две причины. Первая – в случае захвата Бахмута оккупантами они могут прорваться на другие направления. Вторая заключается в том, что сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске, поэтому бои за город истощают захватчиков.

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