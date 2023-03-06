УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный эксперт

6 марта 2023, 22:56
Бахмут сейчас является самой горячей точкой на фронте. Если российским оккупантам удастся его захватить, они откроют себе путь к другим направлениям.
Украинские военные, Юрий Федоров
Есть две причины, почему украинским военным важно удержать Бахмут, считает эксперт/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Вооруженным силам Украины стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. Если российские оккупанты смогут его захватить, они могут прорваться на другие направления.

В случае захвата Бахмута, оккупанты могут открыть себе путь, в частности, на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире "24 Канала".

При этом он отмечает, что российские захватчики в таком случае будут упираться в новую мощную линию обороны украинских войск. Им придется идти по той местности, где защитники Украины будут иметь серьезное преимущество на возвышенностях. При этом дороги там имеют плохое покрытие, поэтому оккупантам будет трудно двигаться там тяжелой техникой.

видео дня

Кто такой Юрий Федоров

Юрий Федоров – кандидат исторических наук, профессор, член Чешской ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, специалист в области проблем международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

Также эксперт предполагает, что россияне могут перебросить войска, например, на Угледарское направление.

Федоров называет также вторую причину, которая, по его мнению, указывает на важность удерживания Бахмута украинскими военными. По его словам, сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске.

"Я думаю, что потери ВСУ значительно меньше, чем потери россиян. Поэтому пока это соотношение в пользу ВСУ, до тех пор можно и нужно удерживать этот город", – подчеркнул эксперт.

Ситуация в Бахмуте

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал главную задачу защитников Бахмута. По его словам, украинские военные, которые продолжают удерживать город Бахмут в Донецкой области, истощают российских оккупантов и готовят начало для контрнаступления ВСУ. Именно на Бахмут по состоянию на это время приходится треть ежедневных потерь российских захватчиков.

В New York Times News пишут, что украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Украинские десантники отбили оккупантов от последней главной магистрали до Бахмута.

В то же время в CNN со ссылкой на разведку НАТО сообщают, что страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. Так, один из чиновников НАТО сообщил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

Вас также может заинтересовать:

война в Украине Бахмут вторжение России Юрий Федоров
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:11

"РФ истощает свои силы и готовится к наступлению ВСУ": эксперт рассказал, когда ждать контратаки

22:56

ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный экспертВидео

22:42

"Украина не будет годами жить под обстрелами": астролог рассказал, когда закончится "ад"Видео

22:25

Украинская теннисистка отказалась жать руку россиянке после турнира

22:23

"Бабка думала все забыли": в РФ разгорелся сильный скандал из-за отстранения от соревнований ВинерВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:17

Больше не секрет: Елена Кравец наконец призналась, почему покинула Студию "Квартал-95"Видео

22:14

Блюдо придется вылить: почему нельзя оставлять лавровый лист в супе

22:11

Жена Киркорова прокляла Наташу Королеву: путинист сделал неожиданное признаниеВидео

22:02

"Всем придет капец": Пригожин в истерике заявил, что ВСУ собираются блокировать вагнеровцев в БахмутеВидео

Реклама
21:53

"Если есть ад, они туда попадут": Познер высказался о российских пропагандистах

21:52

Оборона Бахмута: CNN сообщило об ошеломительных потерях российских оккупантовВидео

21:38

Ушел в отрыв: путинист Петросян развлекается с молодыми за спиной у жены-молодухиВидео

21:19

"Прилеты будут очень сильные": таролог назвал город, который враг будет обстреливать в мартеВидео

20:54

"Героям Слава": Зеленский отреагировал на расстрел украинского пленного, все подробностиВидео

20:52

"Только боль": украинская спортсменка, потерявшая маму из-за ракеты РФ, посвятила ей медаль ЧЕ

20:45

"Путин официально сошел с ума": российский диктатор спит в криогенной кислородной камере - Daily StarВидео

19:58

ВСУ пошли в контрнаступление и оттесняют врага от Бахмута - NYTВидео

19:57

"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников БахмутаВидео

19:50

Звезда "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин с треском провалил пробы в "Великолепный век"

19:45

"Целый экипаж отошел в вечность": в тяжелых боях под Бахмутом погибли бойцы "Холодного Яра"Видео

Реклама
19:44

Опухший Кадыров впервые появился на людях с медицинским прибором на рукеВидео

19:20

Можем устроить в глубоком тылу противника Армагеддонмнение

19:19

Будут радовать глаз весь сезон: какие цветы цветут всё лето и до поздней осениВидео

19:12

"Вина полностью на власти": Фейгин жестко отреагировал на расстрел украинского пленного

19:08

Плоды как пять копеек: чем подкормить смородину, чтобы ягоды были крупнее

18:59

Почему 8 марта нельзя одевать старую одежду: приметы и что нельзя делатьВидео

18:40

Робокоп, Иисус Христос и даже Шпинат: как запрещено называть детей в разных странах мира

18:26

MamaRika показала фигуру в нижнем белье через неделю после родов

18:02

Армия РФ впервые приблизилась к захвату Бахмута - CNNВидео

17:57

Поклонники ахнули от увиденного: украинская спортсменка Марта Костюк восхитила пышными формамиВидео

17:56

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

17:51

В РФ наградили медалью за отвагу "зека"-оккупанта, который жестоко убил человекаВидео

17:39

"Бои достигли наивысшего уровня напряжения": Сырский рассказал о сложной ситуации в БахмутеВидео

17:27

В Украину на 2 дня ворвется лето: синоптик рассказал, где потеплеет до 20 градусовВидео

17:03

Какую ошибку совершают хозяйки при добавлении чеснока в плов: трюки, которые обречены на провалВидео

17:00

Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестнымВидео

17:00

В РФ будут беспорядки: Путин сам привел войну в РФ - ФейгинВидео

16:33

"Благодарю за падения": Александр Эллерт официально уволился из "Квартала-95" после переезда в СШАВидео

16:12

Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ: что о нем известно

16:06

Оккупанты расстреляли нашего защитника за слова "Слава Украине": у Зеленского дали жесткий ответВидео

Реклама
15:36

"Двойников Путина накачивают ядом": офицер КГБ рассказал правду о выступлениях диктатораВидео

15:31

Шесть раз обманывал смерть: умер легендарный гитарист Lynyrd Skynyrd Гэри РоссингтонВидео

15:25

"Будет мощная битва": Залужный и ВСУ подготовили оккупантам ловушку, астролог назвал датуВидео

15:19

Пора весеннего авитаминоза: как помочь организму справиться с недугомВидео

15:10

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

15:05

Скандал на выборах в ВСП: ЦПК назвал адвоката Кивы Алексея Шевчука сомнительным кандидатом

14:58

ВСУ перебросили резервы: спецназ ССО контратакует в Бахмуте – украинский офицер

14:52

Они тают во рту: всего 1 капля превратит тесто для ленивых вареников в невероятное блюдо - рецептВидео

14:44

"Был другом, стал врагом": Z-патриотка Кудрявцева высказалась по поводу ЗеленскогоВидео

14:26

Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Рецепты
Простые блюдаРецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять