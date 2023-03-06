ВСУ важно удержать Бахмут: на это есть две причины – военный эксперт

Бахмут сейчас является самой горячей точкой на фронте. Если российским оккупантам удастся его захватить, они откроют себе путь к другим направлениям.

Есть две причины, почему украинским военным важно удержать Бахмут, считает эксперт/ 93 ОМБр Холодный Яр, скрин

Вооруженным силам Украины стратегически важно удержать город Бахмут в Донецкой области. Если российские оккупанты смогут его захватить, они могут прорваться на другие направления.

В случае захвата Бахмута, оккупанты могут открыть себе путь, в частности, на Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Федоров в эфире "24 Канала".

При этом он отмечает, что российские захватчики в таком случае будут упираться в новую мощную линию обороны украинских войск. Им придется идти по той местности, где защитники Украины будут иметь серьезное преимущество на возвышенностях. При этом дороги там имеют плохое покрытие, поэтому оккупантам будет трудно двигаться там тяжелой техникой.

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Кто такой Юрий Федоров Юрий Федоров – кандидат исторических наук, профессор, член Чешской ассоциации международных исследований, профессор Пражского муниципального университета, специалист в области проблем международной безопасности и контроля над ядерными вооружениями.

Также эксперт предполагает, что россияне могут перебросить войска, например, на Угледарское направление.

Федоров называет также вторую причину, которая, по его мнению, указывает на важность удерживания Бахмута украинскими военными. По его словам, сейчас потери российских оккупантов в городе намного больше, чем в украинском войске.

"Я думаю, что потери ВСУ значительно меньше, чем потери россиян. Поэтому пока это соотношение в пользу ВСУ, до тех пор можно и нужно удерживать этот город", – подчеркнул эксперт.

Ситуация в Бахмуте

Ранее спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый назвал главную задачу защитников Бахмута. По его словам, украинские военные, которые продолжают удерживать город Бахмут в Донецкой области, истощают российских оккупантов и готовят начало для контрнаступления ВСУ. Именно на Бахмут по состоянию на это время приходится треть ежедневных потерь российских захватчиков.

В New York Times News пишут, что украинские десантники пошли в контрнаступление в Бахмуте и помешали российским оккупантам взять город в окружение. Защитники атаковали врага и обстреливали российские позиции артиллерией. Украинские десантники отбили оккупантов от последней главной магистрали до Бахмута.

В то же время в CNN со ссылкой на разведку НАТО сообщают, что страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут в пять раз больше солдат, чем Украина. Так, один из чиновников НАТО сообщил, что соотношение пять к одному – это обоснованная оценка, основанная на данных разведки альянса.

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