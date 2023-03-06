"Готовят плацдарм, чтобы выгнать дрянь с нашей земли": в ВСУ назвали главную задачу защитников Бахмута

Украинским бойцам приходится выполнять свою важную миссию в сложных погодных условиях и под постоянным огнем, прилагая невероятные усилия.

В ВСУ назвали главную задачу защитников Бахмута/ 43 ОАБр имени гетмана Тараса Трясило, скрин

Украинские военные, которые продолжают удерживать город Бахмут в Донецкой области, истощают российских оккупантов и готовят начало для контрнаступления ВСУ.

Именно на Бахмут по состоянию на это время приходится треть ежедневных потерь российских захватчиков. Об этом сказал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире канала "Freeдом".

"Сейчас герои Бахмута делают одну очень большую вещь. Они заставляют истекать кровью врага, они стачивают его боевые возможности, надламывают его боевой дух", – отмечает Череватый.

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Он подчеркнул, что украинским военным приходится делать это в сложных погодных условиях и под постоянным огнем, прилагая невероятные усилия.

"Но они это делают, они выбивают врага, чтобы подготовить плацдарм для тех их собратьев, которые сейчас проходят постоянную подготовку, в частности за рубежом, осваивают западную модерную военную технику, чтобы потом выбросить эту дрянь из нашей земли. Поэтому их подвиг просто бесценен", – сказал спикер восточной группировки войск ВСУ.

Ситуация в Бахмуте

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский вчера, 5 марта, посетил части, которые осуществляют оборону Бахмута и на подступах к городу. Как отметил Сырский, сейчас бои за город-крепость достигли наивысшего уровня напряжения.

При этом в CNN отмечают, что российские оккупанты пытаются захватить Бахмут в Донецкой области и бросают туда огромные силы. Сейчас армия РФ впервые с начала полномасштабной войны приблизилась к возможности захватить Бахмут.

Напомним, украинский военнослужащий Петр "Стоун" Волощенко рассказал, как они с побратимами провели тяжелую эвакуацию из Бахмута семьи 7-летнего мальчика Стаса. Для того, чтобы вывезти семью с двумя детьми из города, пришлось провести сверхсложную операцию. После того, как родители с детьми оказались в безопасности, боец Волощенко покрестил спасенного им мальчика.

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