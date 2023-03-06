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Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестным

6 марта 2023, 17:00
Военные провели сверхсложную операцию, чтобы спасти семью с детьми из города, где продолжаются тяжелые бои.
Привлекали снайперов, самолеты и 2 танка: боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестным
Боец спас из Бахмута 7-летнего мальчика и стал его крестным/ Facebook Петр Волощенко

Украинский военнослужащий Петр "Стоун" Волощенко рассказал, как они с побратимами провели тяжелую эвакуацию из Бахмута семьи 7-летнего мальчика Стаса. Для того, чтобы вывезти семью с двумя детьми из города, пришлось провести сверхсложную операцию.

После того, как родители с детьми оказались в безопасности, боец Волощенко покрестил спасенного им мальчика. Теперь он ежедневно общается со своим крестником. Об этом защитник из Бахмута рассказал в рамках проекта "Орестократия".

Военный рассказал, что он случайно встретил в Бахмуте семью 7-летнего Стаса. Однажды они ехали с побратимами на авто и были вынуждены поехать в объезд из-за воронки на дороге от вражеского снаряда. Тогда Волощенко и увидел на улице мальчика, который потом стал его крестником.

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Мальчик повел военных домой, чтобы показать, как пострадала их квартира от обстрелов. Бойцы сразу приняли решение, что семью нужно эвакуировать, однако родители не спешили покидать город. Тогда военные дали им два дня на размышления. Бойцам удалось вернуться на то же место больше, чем через два дня, из-за непредвиденных обстоятельств, и тогда они забрали семью.

Эвакуация была очень тяжелой, пришлось проводить сверхсложную операцию, к которой даже привлекли снайперов, летчиков, стрелковый батальон, а также два танка.

Боец спас семью из Бахмута
Facebook Петр Волощенко

Благодаря настойчивости военного Петра Волощенко из Бахмута вывезли всю семью – отца, маму, двоих детей и даже кота Маркиза.

Боец рассказывает, что после спасения семьи он крестил 7-летнего Стаса. Также он помог семье найти хорошую квартиру, у родителей уже есть работа. Военный отмечает, что со своим крестником он общается по два-три раза в день.

"Я стал его крестным. Я поехал в Черновцы и стал его крестным по-настоящему, как это должно быть. Теперь я его ангел-хранитель до конца", – рассказал защитник Украины.

Боец спас семью из Бахмута
Facebook Петр Волощенко
Боец спас семью из Бахмута
Facebook Петр Волощенко

Ситуация в Бахмуте

Напомним, украинская армия держит оборону в Бахмуте несмотря на постоянный штурм оккупантов. Ситуация на этом направлении очень сложная. Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На ставке рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Ранее в американском Институте изучения войны отмечали, что ВСУ не выходят из Бахмута, но проводят маневры по тактическому отводу войск. Боевики ЧВК "Вагнера" продвинулись в северо-восточной части Бахмута и районе железнодорожной станции Ступки, считают в ISW.

Напомним, украинское командование заявляет, что об уходе из Бахмута речь не идет. Украинские бойцы держат под контролем основную трассу в город и даже снимают ролики возле памятника самолету, возле которого сейчас идет самая тяжелая битва. Противник практически убедился в бесполезности атак с юга и сконцентрировал усилия на попытках окружить Бахмут.

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