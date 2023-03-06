Кабмин назначил Кривоноса директором НАБУ: что о нем известно

Таким образом Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского Союза, которые были определены при получении статуса кандидата.

Кабмин назначил директором НАБУ Семена Кривоноса/ скрин

Кабинет министров Украины в понедельник, 6 марта, назначил директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семена Кривоноса, который ранее был главой Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

Кабмин собирался на внеочередное заседание именно для рассмотрения одного вопроса – назначения руководителя НАБУ. Правительство поддержало кандидатуру Кривоноса, рекомендованную премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Также Шмыгаль призвал Кривоноса назначить заместителями двух его конкурентов, которые также вышли в финал конкурса – Сергея Гупяка и Романа Осипчука.

Премьер-министр подчеркнул, что конкурс проходил прозрачно. Он напомнил, что кандидатов выбирала комиссия, в частности, с участием международных партнеров.

Шмыгаль заявил, что теперь Украина выполнила все семь рекомендаций Европейского Союза, которые были определены при получении статуса кандидата, и отметил стремление нашего государства перейти к переговорам по вступлению уже в этом году.

Что известно о Семене Кривоносе

Семен Юрьевич Кривонос родился в Мариуполе 16 января 1983 года, ему 40 лет.

Первое высшее образование он получил в Национальном аграрном университете в Киеве по специальности "агрономия". Далее в 2007 году он окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины со степенью магистра государственного управления, а после этого в 2010 году окончил Национальный университет биоресурсов и природопользования, где получил квалификацию специалиста права.

Его карьера на госслужбе началась в 2007 году. Тогда он начал работать в Голосеевской райгосадминистрации главным специалистом в отделе по делам семьи, молодежи и спорта. После этого работал в региональных органах Министерства юстиции в Киевской и Одесской областях.

Далее он был первым заместителем начальника Одесской таможни, а после увольнения с этой должности работал юридическим советником и советником по реформам в международных и общественных организациях. В мае 2021 года Семен Кривонос возглавил Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ДИАМ) по решению правительства.

Скандалы, связанные с Семеном Кривоносом

В 2014 году его обвиняли в получении взятки. В возбужденном правоохранителями деле речь шла о том, что председатель одного из сельсоветов Обуховского района Киевской области, якобы вступив в преступный сговор, в частности, с руководителем регистрационной службы местного управления юстиции Кривоносом, требовал неправомерную выгоду за выделение земельного участка. Речь шла о якобы вымогательстве взятки в размере 120 тысяч долларов.

Однако сам Кривонос объяснял, что версия следствия не подтвердилась. После этого в Офисе генпрокурора сообщили, что дело было закрыто за отсутствием факта преступления.

Как проходил конкурс на должность главы НАБУ

После того, как истек срок полномочий предыдущего руководителя НАБУ Артема Сытника, в ноябре 2022 года был назначен отбор на должность нового главы ведомства. На конкурс допустили 74 кандидатов, количество кандидатов сокращалось на каждом из этапов отбора

Во время финального этапа все, кто в него вошел, прошли собеседование на добропорядочность и профессиональную компетентность. Три человека после собеседования вошли в финальный этап, и уже среди них правительство выбирало победителя. Финалистами были Семен Кривонос, Сергей Гупяк и Роман Осипчук.

Ранее глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении было принято на заседании Верховной Рады во вторник, 7 февраля. За кандидатуру Игоря Клименко проголосовал 321 народный депутат, воздержались – 19.

Напомним, 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область. В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали. Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГСЧС погибли все.

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