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Угроза работе ВСУ дронами по оккупантам: Резников оценил сценарий военного альянса Китая с РФ

6 марта 2023, 14:19
Украине нужно развивать собственное производство беспилотников, чтобы ни от кого не зависеть в вопросах их поставок, отметил Алексей Резников.
Резников, дроны
Производители Китая могут помешать работе дронов ВСУ - Резников / Коллаж УНИАН, Kraken

Если Китай примет решение о военной поддержке страны-агрессора России, его производители могут препятствовать работе дронов, которые успешно применяют ВСУ против российских захватчиков. Однако Пекин вряд ли примет решение помогать Москве. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

В интервью ЛІГА.net он рассказал о том, что с осторожностью относится к дронам китайского производства. Украинские военные эффективно применяют их в борьбе с российскими оккупантами, однако в случае, если Китай станет на сторону России, китайские производители будут препятствовать работе беспилотников и операторов.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс – их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами", - объяснил Резников.

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По его словам, Украине следует развивать свое производство ударных БПЛА, чтобы обеспечить себе независимость в этом вопросе.

"Поэтому я продолжаю оставаться упоротым (в хорошем смысле) представителем позиции, что нам нужно развивать собственное украинское производство дронов. Тогда мы будем независимы", - сказал министр.

При этом он придерживается точки зрения, согласно которой Пекин не примет решения о военной поддержке Москвы.

"Но я лично остаюсь проинформированным оптимистом, что они этого не сделают. Я наблюдал за выступлениями лидеров Китая и Индии. Они достаточно четко сказали, что сегодня война – это не способ решения проблем между странами", - подчеркнул Алексей Резников.

Китай может поставить летальное оружие России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ранее в комментарии NBC сказал, что Китай изучает возможность поставок стране-агрессору России летального оружия. По его словам, Пекин и Москва уже ведут соответствующие переговоры. Оружие КНР может быть использовано в ходе развязанной РФ войны против Украины.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден полагает, что Китай не пойдет на решительное военное усиление агрессора России. Байден предупредил Пекин о серьезных санкциях в случае оказания военной поддержки Москве.

Директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил слова Блинкена и Байдена о том, что Китай раздумывает над поставками оружия России. Впрочем, в Пекине еще не приняли окончательного решения. По мнению Бернса, лидер КНР Си Цзиньпин следить за войной и уже успел "отрезветь" от происходящих в Украине событий.

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Война России против Украины:

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