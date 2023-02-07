Рада назначила Клименко новым министром внутренних дел Украины

За кандидатуру Игоря Клименко проголосовал 321 народный депутат.

Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел Украины / Фото РБК-Украина

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении было принято на заседании Верховной Рады во вторник, 7 февраля.

За кандидатуру Игоря Клименко проголосовал 321 народный депутат, воздержались - 19.

Игорь Клименко - что о нем известно

Игорь Владимирович Клименко родился в 1972 году в Киеве. Окончил Харьковский военный университет в 94-м году, после ушел служить в армию. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии, в 2019 - докторскую.

Служба Климнеко в органах внутренних дел началась в 1998 году. Первую высокую должность он занял в 2015-м, возглавив департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины.

Уже спустя два года Клименко был назначен заместителем главы этого ведомства, а в 2019 году стал главой Национальной полиции Украины.

18 января Кабинет министров Украины назначил Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел.

Руководство МВД погибло в Броварах - что известно

18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

В результате трагедии погибли по меньшей мере 17 человек, еще 22 человека пострадали.

Бывший замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что на борту вертолета ГосЧС погибли все.

В СБУ назвали три версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета. В настоящее время продолжается расследование.

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