"Двойников Путина накачивают ядом": офицер КГБ рассказал правду о выступлениях диктатора

По словам Сергей Жирнова, путинским двойникам перед выступлением дают яд, а после - противоядие.

Двойникам Путина дают яд / коллаж фото скриншот с видео, из открытых источников

У российского диктатора Владимира Путина есть двойники. Они также выступают на сцене перед камерами от имени "директора РФ". Риск того, что они начнут говорить правду, существует. Поэтому двойников "накачивают ядом" перед выступлениями. Об этом заявил офицер КГБ, бывший разведчик РФ, публицист Сергей Жирнов, сообщает УНИАН.

Он утверждает, что после выступлений двойникам "дают противоядие". Таким образом они вынуждены делать все, что нужно Путину.

"Вы выпускаете Путина на публику, вы даете ему яд, который подействует через два часа. И вы ему об этом говорите. И через два часа вы ему даете противоядие. И он знает, что если он чего - то не сделает, то ему не дадут это противоядие, и он просто умрет", - рассказал Жирнов.

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Офицер КГБ убежден, что так делают даже сейчас. Ведь двойников постоянно нужно держать под контролем.

"Вы представляете, двойник выходит на стадион и говорит: "Я сегодня отрекаюсь, я совершил преступление, я заканчиваю войну, отдаю приказ об аресте Герасимова, Патрушева, Бортникова и так далее". И все. И что вы потом с этим будете делать? Или его при этом убивают... и это конец", - пояснил публицист.

Жирнов считает, что у коллеги Путина Александра Лукашенко нет двойников. Все дело в том, что он недоверчив, говорит эксперт. Он убежден, что Лукашенко любит выступать на публике, а Путин - нет.

Следует отметить, что слухи о двойниках Путина уже давно распространяются по миру. В Сети убеждены, что настоящий диктатор из-за болезней уже реже появляется на публике.

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

В то же время профессор Марк Галеотти, директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, специализирующейся на России, отмечает, что пока нет подтверждений того, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен.

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