УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Мучительная и тяжелая": на Донбассе продолжается самая трудная битва - Зеленский

5 марта 2023, 22:16
Российские оккупанты пытаются всеми силами захватить Бахмут и другие населенные пункты Донецкой области.
Владимир Зеленский, ВСУ, война в Украине
Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж фото Офис президента, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российский диктатор Владимир Путин хочет получить хотя бы какие-то "победы" на фронте в кровавой войне, которую он развязал против Украины. Он всеми силами хочет, чтобы армия оккупантов захватила Бахмут и другие города Донбасса. Именно там сейчас продолжается самая трудная битва. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая", - подчеркнул глава государства", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех, кто ценой своей жизни защищает Украину от врага.

видео дня

"Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - добавил президент.

Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о ситуации на фронте / скриншот из видео

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении. Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

Другие новости:

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России война на Донбассе
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:39

Машину разорвало пополам: ракета РФ убила фермера с женой на Харьковщине

22:16

"Мучительная и тяжелая": на Донбассе продолжается самая трудная битва - ЗеленскийВидео

21:42

Настоящая девушка мечты: как выглядит киберкрасотка из сериала "Чудеса науки" сейчас

21:12

Почему 7 марта нельзя трогать паутину в доме и жечь свечи: приметы и строгие запреты дняВидео

21:07

Командование РФ ссориться между собой из-за провала в Угледаре : в Генштабе рассказали подробностиВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

20:38

"Вот так Украина может одержать победу уже летом": Ходжес озвучил сценарий, как разгромить армию РФВидео

20:12

Ани Лорак резко изменилась и показала огромную грудь и пышные бедраВидео

20:07

"Никаких решений без украинцев": Шольц призвал Путина вывести войска и оценил возможность переговоровВидео

20:05

Готов заплатить миллиард: Пугачева и Галкин вот-вот могут продать свой замокВидео

Реклама
19:41

Вы будете удивлены: почему яйца нельзя хранить в холодильникеВидео

19:41

15-летняя дочь Евгения Кошевого лишилась белокурых локонов

19:37

Война внутри России: почему именно деревню гонят умиратьмнение

19:06

В Москве есть особняк и трехкомнатная квартира: Лобода прокомментировала недвижимость в РФ

19:06

Даже ученые удивились: на Солнце произошла самая мощная вспышкаВидео

19:00

Зачем нужен кармашек на женских трусах: ни за что не догадаетесь

18:55

РФ увеличила количество кораблей с ракетами "Калибр" в Черном море – ВМС ВСУВидео

18:23

Алла Пугачева показала очень подробное сэлфи - как выглядит лицо певицы вблизи

18:18

Скрывал долгие годы: принц Гарри признался о своем серьезном заболеванииВидео

18:01

РФ начала применять новые авиабомбы весом 1500 кг: в ВСУ сказали, что нужно для защиты от нихВидео

17:23

Еще "зеленый", а уже Арестович: экс-советник Офиса президента Украины показал фото из юности

Реклама
17:08

"Безжалостно вырвали сердце": в Запорожье российская ракета убила всю семью и 8-месячную девочкуВидео

16:55

Гороскоп на завтра 6 марта 2023: Рыбам – знакомства, Водолеям – деньгиВидео

16:45

"Хотят совершить что-то неожиданное": астролог назвала новые города, где будет "месиво"Видео

16:39

ВСУ эффектно ударили по оккупантам на Кинбурнской косе: уничтожен склад, пушка и РСЗОВидео

15:56

Простой психологический тест: как по стилю одежды узнать о характере человекаВидео

15:45

"Фронт упадет к границам РФ, ВСУ все сметут": Пригожин ноет, что вагнеровцы могут отойти от БахмутаВидео

15:40

Парализовало часть лица: с известной российской актрисой произошло несчастьеВидео

15:35

ВСУ на Луганщине могут выйти на госграницу 1991 года — эксперт

15:30

Если контрнаступление ВСУ будет успешным, Путина могут выгнать из Кремля – британский генералВидео

15:22

Доводят до белого каления: что никогда нельзя говорить мужчине

14:54

"Российские военные в Крыму – смертники": армия РФ на полуострове будет в тупике – экспертВидео

14:51

Послали "на убой": мобилизованные из РФ отказался идти в бой из-за больших потерь

14:47

Ведущая Рамина уволилась с должности ведущей и закрыла свой YouTube канал

14:43

Сначала Крым, потом – Донбасс: Свитан назвал сценарий для ВСУВидео

14:25

Был в секте и закрутил роман до развода: Репяхова заговорила о темном прошлом Виктора Павлика

14:16

Моментально замешкался: Шольцу поставили неудобный вопрос про помощь Армении обойти санкции РоссииВидео

13:51

Первый шаг к трибуналу над Путиным: Украина и союзники в ЕС подписали документ о наказании РоссииВидео

13:49

"Концерт в сауне": Козловский рассказал, о непристойных предложениях фанатокВидео

13:42

Удары по базам РФ и Керченскому мосту: Свитан назвал сценарий освобождения Крыма

13:25

Украину атакует снежный шторм: синоптики рассказали, где ждать "зимнего Армагеддона"Видео

Реклама
12:46

Россия не сможет воевать уже через 3 месяца, у оккупантов время до весны – БудановВидео

12:35

Бунт морпехов РФ: оккупанты отказываются идти в наступление

12:08

"Просто дайте ему пространства": жена Брюса Уиллиса обратилась к охотникам за эксклюзивамиВидео

11:57

Украинцы получат новую денежную помощь: кому выплатят 6 тысяч гривенВидео

11:35

Названы 4 знака зодиака, которых ждут невероятные изменения и денежная удача в ближайший месяцВидео

11:25

РФ планирует полуторамиллионную мобилизацию — эксперт

11:22

Террорист Гиркин "наехал" на Пригожина: назвал психопатом и призвал гнать его вместе с ШойгуВидео

11:11

Сеть в бешенстве: украинская блогерша-эскортница получила награду от ГУРВидео

10:35

Трамп похвастался приятельством с Путиным и пообещал закончить войну за сутки

10:14

Данилов – о свержении Путина: в России есть люди, как Владимир Парасюк на ЕвромайданеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять