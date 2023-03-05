"Мучительная и тяжелая": на Донбассе продолжается самая трудная битва - Зеленский

Российские оккупанты пытаются всеми силами захватить Бахмут и другие населенные пункты Донецкой области.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж фото Офис президента, 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Российский диктатор Владимир Путин хочет получить хотя бы какие-то "победы" на фронте в кровавой войне, которую он развязал против Украины. Он всеми силами хочет, чтобы армия оккупантов захватила Бахмут и другие города Донбасса. Именно там сейчас продолжается самая трудная битва. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Особо отмечу и сегодня за храбрость, крепость и несгибаемость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых трудных битв. Мучительная и тяжелая", - подчеркнул глава государства", - сказал Зеленский.

Президент также поблагодарил всех, кто ценой своей жизни защищает Украину от врага.

видео дня

"Благодарю всех армейцев, гвардейцев, пограничников, которые защищают наше государство на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Северском, Сватовском, Лиманском и Запорожском направлениях", - добавил президент.

Зеленский рассказал о ситуации на фронте / скриншот из видео

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении. Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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