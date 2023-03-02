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Путину стало хуже, он пройдет курс терапии, а "под камеры" выйдет двойник – СМИ

2 марта 2023, 13:14
Вечером 1 марта диктатору РФ стало хуже, к нему вызвали медиков. Вместо Путина на все мероприятия придется ходить двойнику.
Путину стало хуже, он пройдет курс терапии, а 'под камеры' выйдет двойник – СМИ
Путину стало хуже, он пройдет курс терапии/ kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин вечером 1 марта начал хуже себя чувствовать, к нему вызвали медиков.

Глава Кремля отказался от еды из-за сильной тошноты и головной боли. Дежурные медики пробыли с Путиным около получаса, после чего ушли, оставив его отдыхать. Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

Отмечается, что с 5 марта диктатор РФ будет проходить обязательный курс терапии.

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"В связи с этим непонятна бравада пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о плотном графике Путина на весь март. Песков, конечно, не полностью, но всё же осведомлен и о текущих проблемах со здоровьем у президента, и о предстоящем курсе терапии, при прохождении которой Путин находится далеко не в лучшем состоянии", – говорится в сообщении.

Из-за прохождения Путиным курса терапии на всех мероприятиях его будет заменять двойник, ведь возможности диктатора РФ на время лечения будут ограничены.

"Встречи в режиме видеосвязи и выход на публику и под камеры для участия в мероприятиях дублера президента, вот что нас ждет. А возможности Путина в ближайшее время будут очень ограничены", – отмечается в сообщении.

Что известно о болезнях Путина

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть. Руководитель украинской разведки считает, что российский диктатор умрет уже после победы Украины, потому что война должна прекратиться до его смерти.

Как отметил российский политолог и обозреватель Валерий Соловей, состояние главы Кремля с каждым днем ухудшается. По его словам, у российского диктатора диагностирован рак поджелудочной железы и рак простаты. Путина регулярно обкалывают всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение рака. Кроме того, у российского диктатора диагностирована болезнь Паркинсона.

В то же время профессор Марк Галеотти, директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, специализирующейся на России, отмечает, что пока нет подтверждений того, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен.

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