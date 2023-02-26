"Выглядит не очень хорошо": эксперты рассказали, что известно о "неизлечимой болезни" Путина

Серьезных доказательств болезней Владимира Путина нет, говорит профессор Ричард Саква.

Владимир Путин / Скриншот

Пока нет подтверждений того, что российский диктатор Владимир Путин серьезно болен, о чем сообщалось ранее, заявил профессор Марк Галеотти, директор консалтинговой фирмы Mayak Intelligence, специализирующейся на России.

"Я глубоко скептически отношусь к тому, что у Путина есть какие-то проблемы со здоровьем, которые могут привести к его неизбежной смерти или потере дееспособности. Здесь много слухов, пропаганды и выдавания желаемого за действительное", — цитирует его Newsweek.

В свою очередь британский нейрогенетик Джон Харди считает, что у российского диктатора нет никаких признаков болезни Паркинсона. Но при этом он также говорит, что хозяин Кремля "не очень хорошо выглядит".

видео дня

Такого же мнения придерживается и невролог из Лондонского университета К. Рэй Чаудхури, который пояснил, что пока специалисты при помощи видео "не могут найти доказательств" паркинсонизма у Путина.

При этом почетный профессор российской и европейской политики Ричард Саква из британского Университета Кента обратил внимание на то, что серьезных доказательств болезней Путина нет. "С ним всегда медицинская бригада, но это нужно с чисто профилактической точки зрения", — пояснил он.

Слухи о болезнях считает несерьезными и профессор Питер Ратленд, эксперт по современному российскому национализму, политике и российской экономике из Уэслианского университета (США, штат Коннектикут).

"Люди создают и распространяют эти фальшивые истории, потому что это увеличивает трафик. И даже если он болен, то его вылечат. И Ельцин, и Брежнев жили много лет с серьезными болезнями", — добавил профессор Питер Ратленд, эксперт по РФ из Уэслианского университета в США.

Ранее сообщалось, что движения президента РФ Владимира Путина и положения частей его тела свидетельствуют о заболеваниях, которые тщательно скрываются.

При этом его ноги буквально ходят ходуном, а руки Путин пытается зафиксировать.

Отмечается, что по данным журналистов, у президента России Владимира Путина не двигается правая рука.

В свою очередь известный врач Евгений Комаровский говорит, что не стоит наедятся на то, что в ближайшее время президент РФ Владимир Путин умрет.

Он обратил внимание на то, что у хозяина Кремля пока не видно критических проявлений болезни.

Читайте еще: