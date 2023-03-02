То ли "добровольческий корпус", то ли провокация Кремля: все, что известно о боевой ЧС на Брянщине

В стране-агрессоре, России, по всей видимости, запустили процесс новой провокации - и массово сообщают об украинской ДРГ, якобы ведущей бои в Брянской области.

Диверсанты / коллаж фото ua.depositphotos.com

В четверг, 2 марта, русские оккупанты, по всей вероятности, начали масштабную провокацию в Брянской области. В утренние часы в тамошних пропагандистских СМИ начался шквал сообщений о том, что в этом регионе якобы действуют украинские диверсанты, идут "бои" и "захват заложников".

в очередной раз реализуют свой провокационный замысел. В Брянской области придумали якобы "перестрелку с украинской ДРГ", которая проникла на территорию региона, а также фантазируют о "масштабных боях" и "заложниках".

В путинском ФСБ говорят, что в пограничном с Украиной Климовском районе Брянской области совместно с Минобороны страны-агрессора проводят мероприятия по уничтожению вооруженной украинской ДРГ в составе якобы "50 вооруженных людей с желтыми повязками". Причем, мол, украинцы быстро разделились на две части и пошли по направлению к населенным пунктам Любечаны и Сушаны. И там якобы идут жесткие бои.

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Но потом начался традиционный российский бардак. И какая-то неназванная местная жительница Климовского района уже опровергла слова, что "обстрела не было обстрела школьного автобуса", а "часть школ все-таки работает".

Далее, путинские СМИ начали наперебой сообщать о том, что диктатор Путин в ближайшее время проведет экстренное заседание Совета безопасности страны-агрессора.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на источники в Госдуме РФ.

Порталу Бабель в Генштабе ВСУ категорически отвергли любую причастность украинских военных к спецоперациям за границами Украины.

"Все происходящее в России — это сопротивление местного населения путинскому террористическому режиму, несоблюдение мер пожарной безопасности или другие причины, не зависящие от ВСУ. В частности, сообщения в интернете о событиях на Брянщине являются дерзкой московской провокацией", — заявили в ведомстве.

Вскоре в мессенджере Telegram было опубликовано видео некой организации "Русский добровольческий корпус", члены которой взяли ответственность за всю операцию на себя. И заявили, что пришли в Брянскую область, "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Напомним, ранее военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан говорил, что российские оккупанты готовят провокации на территории Белгорода (чтобы обвинить ВСУ).

"Россиян готовят к тому, чтобы они выдержали удар по своей территории России, такого рода провокации могут быть. То есть они сами с собой будут бороться, а потом расскажут сказку, что они победили злых украинцев и НАТО и удержали свою территорию", - пояснил Свитан.

До того журналист и военкор Андрей Цаплиенко россияне готовят провокацию с использованием автомобилей с маркировкой ОБСЕ. В его распоряжении оказались фото на эту тему, сделанные 15 января возле оккупированного Изварино в Луганской области.

"На фото заехавшие из России трейлеры-автовозы. На трейлерах белые внедорожники Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ. Именно на таких автомобилях до 24.02.2022 передвигались по Донбассу наблюдатели СММ ОБСЕ. Машины ОБСЕ легально никак не могли оказаться в распоряжении россиян", - отметил журналист.

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