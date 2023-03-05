Командование РФ ссориться между собой из-за провала в Угледаре : в Генштабе рассказали подробности

Шойгу требует, чтобы российские оккупанты любым способом захватили Угледар в Донецкой области.

Шойгу требует, чтобы оккупанты любой ценой захватили Угледар / Коллаж фото Минобороны РФ

Россия хочет любой ценой захватить Угледар в Донецкой области. Однако у армии РФ на этом направлении огромные потери и на этом фоне уже появились серьезные конфликты между военным командованием РФ. Об этом заявили в Генштабе ВСУ.

"В высшем военном руководстве Российской Федерации назревает конфликт из-за значительных потерь и отсутствия реальных достижений на фронте", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Шойгу требует "победы" в Угледаре от командующего восточным военным округом Рустама Мурадова. Ему в феврале этого года Путин присвоил звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155 бригады морской пехоты.

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По данным Генштаба, оккупанты отказываются идти в наступление в направлении Угледара.

"По имеющейся информации, руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство - идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки", - говорится в сообщении.

Ситуация на Угледарском направлении

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении очень непростая. Однако ВСУ сражаются и наносят огромные потери оккупантам.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул украинский гарант.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Ранее Главред сообщал, что в боях под Угледаром в результате лишь одного боя россияне потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Российские войска оказались неспособными провести планирование операции по оккупации города. Штабы испытывают проблемы в управлении войсками и ведением боевых действий.

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