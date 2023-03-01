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Поля усеяны трупами и остатками техники: РФ проиграла крупнейшую танковую битву под Угледаром - NYT

1 марта 2023, 17:24
Россия не только не смогла захватить Угледар, но и совершила ошибку, которая стоила Москве сотен танков в начале войны.
армия РФ
Россия была разгромлена под Угледаром / Минобороны РФ

Трехнедельный бой под Угледаром Донецкой области стал крупнейшим танковым сражением за время войны и обернулся для российских оккупантов сокрушительным поражением. Захватчики потеряли более 100 единиц бронированной техники. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских официальных лиц.

Как отмечает издание, в длительном бою обе стороны бросили в бой танки, при этом россияне продвигались вперед колоннами, а украинцы маневрировали обороной, ведя огонь издалека или из тайников, когда российские колонны подходили ближе.

В результате страна-агрессор Россия только не смогла захватить Угледар, но и совершила ту же ошибку, которая стоила ей сотен танков в начале войны – наступающим колоннам устроили засаду.

видео дня

Российские захватчики потеряли в бою не менее 130 танков и бронетранспортеров. Поля буквально усеяны трупами и обломками уничтоженной техники.

"Мы изучали дороги, по которым они ездили, потом спрятались и ждали, чтобы стрелять из засады", - рассказал один из украинских сержантов.

Во время боя под Угледаром российские танки уничтожали из советского вооружения, а также с помощью американских Javelin и гаубиц M777, французских САУ Caesar и ракетных систем HIMARS.

По данным NYT, недостаток опыта стал одной из причин неудач российских войск. На момент битвы многие элитные подразделения оккупантов были уже разгромлены украинскими защитниками. В связи с этим, в боях принимали участие недавно мобилизованные солдаты, которые не имели достаточного опыта и подготовки к тактике ВСУ поражать колонны из засад. Как доказательство того, что РФ не хватает опытных танкистов, издание приводит случай, когда украинские солдаты захватили в плен медика, которого россияне переназначили управлять танком.

Ситуация на Угледарском направлении

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на Угледарском направлении очень непростая. Однако ВСУ сражаются и наносят огромные потери оккупантам.

"Ситуация очень непростая. Боремся. Ломаем оккупанта и наносим России чрезвычайно ощутимые потери. Еще раз и еще раз повторяю: чем больше Россия потеряет именно там, именно на Донбассе – Бахмут, Угледар, Марьинка, Кременная, тем быстрее сможем завершить эту войну победой Украины", - подчеркнул украинский гарант.

Как отметила заместитель министра обороны Анна Маляр, российские оккупационные войска усиливают давление на Бахмутском и Угледарском направлениях. Сейчас там продолжаются очень тяжелые бои. Она подчеркнула, что противник бросает в бой значительное количество личного состава, вооружения и военной техники, пытаясь прорвать нашу оборону, несет значительные потери, но не отказывается от своих планов.

Ранее Главред сообщал, что в боях под Угледаром в результате лишь одного боя россияне потеряли 30 единиц техники и сотни военных. Российские войска оказались неспособными провести планирование операции по оккупации города. Штабы испытывают проблемы в управлении войсками и ведением боевых действий.

Смотрите видео ТСН - натовское оружие в руках ВСУ делает чудеса под Угледаром

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