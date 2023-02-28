"Война будет с нами и в 2024 году": Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскую

Журналист подчеркнул, что на данном этапе ВСУ нужно гораздо больше вооружения. В частности, армии Украины нужны танки и дальнобойные снаряды GLSDB для HIMARS.

Наки оценил, когда боевая мощь Украины превысит российскую / 93-я ОМБр Холодный Яр, E.Blaževič/LRT nuotr

Украинская армия по возможностям должна превысить российскую. Именно тогда наступит переломный момент на фронте и можно будет говорить об окончании войны в Украине. Об этом рассказал в интервью Главреду российский блогер, журналист Майкл Наки.

"Будущее предсказывать довольно проблематично и не очень достоверно, однако здесь все зависит от поставок [вооружений]. Мы видим психологический перелом, который произошел у западных стран. Начался он с начала этого года, причем, как ни удивительно, люди как-то очень сильно изменились за время этого вторжения. Одним из инициаторов этого перелома был [президент Франции] Эммануэль Макрон, который первым заявил о поставке в Украину тяжелой или среднебронированной техники. Того, что в СМИ назвали "колесными танками". После этого пошла целая волна передач различных БМП, и как кульминация – согласие на передачу Украине западных танков. Первые из них, Leopard 2 от Польши, уже приехали. Не надо ждать, что это произойдет скоро, потому что на эти танки надо обучить экипажи и прочее. Потому боеспособные, в адекватном количестве западные танки будут в Украине к концу весны - середине лета, именно тогда они будут сформированы в полноценные отделения", - рассказал Наки.

Он подчеркнул, что на данном этапе ВСУ нужно гораздо больше вооружения. В частности, армии Украины нужны танки и дальнобойные снаряды GLSDB для HIMARS. По словам журналиста, если к весне и лету будет серьезное наращивание этих поставок со складов, то ситуация на фронте изменится.

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"Есть нюансы, ведь если мы говорим о США, то у них есть две категории поставок – со складов и с производства. С производства – значит не скоро. Например, Abrams в количестве 31 штуки обещаны "по производству". Вообще это глобальная проблема, и один из психологических барьеров, который остается, заключается в том, что в представлении Запада существуют две России. Одна из них прямо сейчас воюет с Украиной, а другая может на них напасть. То, что такое физически невозможно, их не очень смущает. И в этом большая проблема. Например, мы не можем представить, как Германии могут понадобиться танки, которые стоят у нее на вооружении. Ведь чтобы дойти до Германии, России нужно проделать очень большой путь, потому непонятно, как они себе это представляют", - рассказал он.

Как отметил Наки, из-за этой проблемы многие страны Запада не готовы давать то, что стоит у них на вооружении, прямо сейчас они "рыщут по складам, откуда-то достают, не дают того, что есть у них сейчас".

"И когда они рассказывают о том, что у них заканчиваются снаряды, техника, то речь идет как раз о том, что заканчивается, что находится в условно свободном доступе. И вот когда придет понимание, что России не две, а одна, и нужно, чтобы она была побеждена здесь и сейчас (и чем скорее это будет сделано, тем меньшей будет угроза перерастания в мировой конфликт), тогда это будет последнее преодоление тяжелого барьера. Если к концу весны-началу лета поставки существенно увеличатся, тогда мы можем рассчитывать на то, что война закончится до конца этого года. Если это не будет, то, к сожалению, война будет с нами и в 2024 году", - подчеркнул российский блогер.

Кто такой Майкл Наки Майкл Сидней Наки — российский блогер, стример и журналист. Автор одноимённого YouTube-канала. Родился 25 декабря 1993 года в Москве. Отец — Чарльз Наки, гражданин США. Мать — русская, передает Википедия. Летом 2015 года проходил двухмесячную стажировку на радиостанции "Эхо Москвы". С 2015 года по июнь 2020 года работал на радиостанции, вёл политические дебаты, а также программы "Блог-аут", "Статус", "Один", "Ну и денёк", "Особое мнение", "Разворот". С 2019 года ведёт общественно-политический видеоблог на YouTube. 12 июня 2021 года стало известно о том, что Наки покинул Россию и переехал в Грузию. С августа по декабрь 2021 года вместе с Сергеем Гуриевым был соведущим программы "Что (же) делать?" на телеканале "Дождь". В марте 2022 года переехал в Вильнюс, Литва. 16 марта 2022 года МВД РФ возбудило против Наки уголовное дело по статье о дискредитации армии России и объявило его в розыск. Наки проходит обвиняемым по одному уголовному делу с основателем Conflict Intelligence Team Русланом Левиевым, с которым он выпускает практически ежедневные сводки о ходе вторжения России в Украину. 24 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Майкла Наки. 9 сентября 2022 года Минюст России внёс Наки в список физических лиц — "иностранных агентов".

Война России против Украины

Недавно экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил, что сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет. При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", - говорит Тука.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов убежден, что в 2023-й станет годом наступления ВСУ. По мнению чиновника, о таком сценарии свидетельствует усиление военной помощи со стороны Запада в виде предоставления БМП Bradley, Marder, бронетранспортеров Bastion, бронемашин AMX-10 RC и ЗРК Patriot.

Один из самых известных американских генералов последних десятилетий Дэвид Петреус, считает, что ускорить конец войны в Украине могут более жесткие санкции против России. По его мнению, закончится война в Украине переговорами, результатами которых станет соглашение.

"Я думаю, что война наконец-то закончится мирным соглашением. Это произойдет, когда российские лидеры поймут, что, с одной стороны, невозможно вести войну в Украине, а с другой – это просто не окупается. К сожалению, я не могу предсказать, когда возникают эти условия", - сказал Дэвид Петреус.

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