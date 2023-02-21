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Война продлится 2-3 года и будет кровавой, нет предпосылок для ее окончания в 2023-м – Тука

21 февраля 2023, 13:47
Боевые действия будут тяжелыми. Украинцам придется пережить такую войну, которую можно сравнить со Второй мировой.
Украинские военные, Георгий Тука
Нет предпосылок для окончания войны в 2023 году/ 43 ОАБр им. гетмана Тараса Трясило

Сейчас нет предпосылок для того, чтобы война России против Украины завершилась в 2023 году. Она может длиться еще несколько лет.

При этом интенсивность боевых действий можно будет сравнить с тем, что было во время Второй мировой войны. Такой прогноз озвучил экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, экс-глава Луганской военно-гражданской администрации Георгий Тука в интервью Главреду.

"Знаю и понимаю, что многие наши граждане в это верят и на это надеются. Но во время своих интервью и выступлений я никогда не говорил какие-то вещи лишь для того, чтобы понравиться аудитории. Еще в марте 2022 года, когда шли бои под Киевом, я неоднократно опровергал пустую болтовню некоторых представителей действующей власти, которые говорили, что эта война продлится две-три недели или месяц-полтора", – отмечает Тука.

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Он напомнил, что предупреждал о тяжелых боях и сложной ситуации на фронте. По его словам, его тогдашние прогнозы сбываются.

"Еще тогда, в марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды (сначала в одну сторону, потом в другую). Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию", – говорит Тука.

Ситуация на фронте

Тука ранее отмечал, что ядерное оружие – козырь, который есть у страны-агрессора России. Но если президент РФ Владимир Путин решится на его применение, это не переломит ход войны в его пользу, однако может привести к еще большей консолидации украинского общества.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) отмечали, что Украина сможет вернуть инициативу на поле боя в 2023 году при "достаточной и своевременной поддержке Запада".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что страна-оккупант Россия в годовщину начала полномасштабной войны может попытаться атаковать Украину остатками своих ракет и дронами. Ожидаются частые сигналы воздушной тревоги. Захватчики, вероятно, будут распространять фейки о своих мнимых "успехах" на фронте.

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