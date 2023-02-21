США планируют ускорить передачу Abrams Украине: в Госдепе раскрыли план

Вашингтон решает, какая модель танка будет наилучшей для ВСУ.

M1A2 Abrams / Defense.gov/Joshua Taeckens

США могут передать Украине танки M1 Abrams с запасов, хранящихся на складах, заявил первый зампомощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Стэнли Браун.

По его словам, Вашингтон решают, какая модель танка будет наилучшей, и будут ли брать их с имеющихся запасов или же будут производить. Об этом он рассказал Breaking Defense.

Американский чиновник говорит, что когда в конце января Вашингтон объявил о передаче Киеву 31 танка Abrams, заявили, что это будут M1A2 и для этого воспользуются Инициативой содействия безопасности Украины (USAI). То есть их закупят, а не возьмут из запасов Штатов.

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Он также уточнил, что решение еще не приняли окончательно: "Потенциально это может быть комбинацией закупленных и взятых со складов танков. У нас есть Abrams на вооружении. У нас разные версии Abrams, какие-то старые… И я не знаю, какие именно получит Украина".

Такой вариант мог бы сократить сроки поставок американских танков Киеву. Журналисты направили запрос о комментарии Пентагону, но ответа пока не получили.

Ранее в СМИ сообщали, что Олаф Шольц после нескольких месяцев колебаний принял решение о передаче танков Leopard Украине. Отмечалось, что Германия отправит Киеву как минимум одну роту танков Leopard 2A6. (Танковая рота обычно состоит из 10 танков, но согласно стандартам НАТО она включает в себя 14 танков).

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что боевые танки, которые предоставят Украине страны Запада, помогут ВСУ вести механизированные боевые действия, что даст возможность нанести поражение оккупантам и освободить украинскую территорию. По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, Украине необходимо 300 основных боевых танков, чтобы осуществить контрнаступление.

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