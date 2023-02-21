У Украины есть потенциал вернуть инициативу на фронте в 2023 году: в ISW назвали условие

На днях президент Зеленский и министр обороны Резников сделали синхронные заявления о подготовке ВСУ к контрнаступлению в ближайшее время.

Украина способна вернуть инициативу на поле боя в 2023 году / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Украина сможет вернуть инициативу на поле боя в 2023 году при условии "достаточной и своевременной поддержки Запада". Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напоминают, что 20 февраля президент США Джо Байден посетил Киев. Глава Белого дома встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил, что США предоставят Киеву дополнительно 500 миллионов долларов военной помощи, включая гаубичные снаряды, противотанковые ракеты, радары воздушного наблюдения и другую помощь.

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников на днях сделали синхронные заявления о подготовке ВСУ к контрнаступлению в ближайшее время.

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В отчете отмечается и важность обороны Бахмута. Зеленский заявил, что Украина продолжит защищать город, но "не любой ценой".

Эксперты ISW продолжают считать решение Украины относительно обороны Бахмута стратегически обоснованным усилием, направленным на то, чтобы зажать российские силы на отдельном участке фронта.

"Зеленский, вероятно, смягчил позицию своей администрации по Бахмуту, чтобы сделать ограниченную риторическую уступку официальным лицам США. Уже давно понятно, что Украина не будет продолжать защищать Бахмут, рискуя оказаться в окружении, поэтому комментарий Зеленского вряд ли свидетельствует о реальном изменении стратегии Киева", - отмечают в отчете.

Эксперты напомнили, что ранее неназванные представители американского оборонного ведомства выразили обеспокоенность по поводу способности Сил обороны одновременно защищать Бахмут и проводить контрнаступательные операции.

Аналитики также напоминают, что член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что Россия бросила "все боеспособные подразделения на линии соприкосновения в Луганскую и Донецкую области, а также частично в Запорожскую область", подтвердив оценку, что Россия не имеет больших незадействованных боеспособных резервов, которые могут быть развернуты и изменить ход операций.

"Эти украинские заявления согласуются с оценкой ISW, что Украина способна вернуть себе инициативу в 2023 году при условии достаточной и своевременной поддержки Запада", - резюмировали эксперты.

Как сообщал Главред, у России нет дедлайнов по проведению атак в Украине. В РФ все измеряется не столько временем, сколько количеством потерь, которые ВСУ должны нанести армии РФ, после чего новые российские части станут окончательно небоеспособными. Об этом заявил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Также, по его словам, война России против Украины могла бы закончиться весной 2023 года или хотя бы к этому моменту могла быть близка к завершению. Но этот сценарий не сработал. Теперь страна-агрессор РФ рассчитывает на затягивание конфликта, надеясь на усталость Запада от войны в Украине.

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