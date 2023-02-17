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Эксперт озвучил сценарии завершения войны в Украине, один из них уже не сработает

17 февраля 2023, 13:49
Россиянам на западном фронте удалось то, чего не удалось на восточном - теперь война растянется во времени.
ВСУ, война, украинские военные
Эксперт спрогнозировал, когда закончится война в Украине / 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Война России против Украины могла бы закончиться весной 2023 года или хотя бы к этому моменту могла быть близка к завершению. Но этот сценарий не сработал. Теперь страна-агрессор РФ рассчитывает на затягивание конфликта, надеясь на усталость Запада от войны в Украине.

Такое мнение в интервью Главреду озвучил политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

"Прогнозов о том, что весной мы заходим в Крым, было немало. На самом деле это не были нереалистичные сценарии, но они базировались на том, что нам гораздо быстрее предоставят тяжелое вооружение. К сожалению, русским на западном фронте удалось то, чего не удалось на восточном. Потому что они смогли настолько сильно раскрутить в западном обществе тезис об эскалации конфликта, и тем самым на месяцы оттянуть поставки нам тяжелого вооружения", - считает эксперт.

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По словам Дикого, "если бы январский Рамштайн произошел в июне, сейчас война была бы в совершенно другой фазе". Эксперт объяснил, что принципиальным было успеть разбить контингент РФ до того, как сработает механизм большой мобилизации, но эта возможность уже потеряна – западные союзники своей "неэскалацией" дали россиянам время на мобилизацию.

"Поэтому теперь мы живем в новой реальности, в которой перспектива завершения войны в течение этого года еще остается, но в значительной степени зависит от темпов поставок вооружения. Если будет прорыв в снабжении (не тот, что уже произошел, потому что нам нужно в два, три, а то и четыре раза больше того, что уже анонсировано), то есть шанс завершить войну в этом году", - считает эксперт.

По его словам, быстрые поставки вооружения - это критически важный момент для Украины, и в РФ это понимают.

"Поэтому теперь они (россияне, - ред.) совершенно сознательно будут делать ставку на затягивание конфликта. Они понимают, что быстрая победа им уже не светит, и видят свой шанс на победу в затяжной войне на истощение ресурса. Поэтому теперь РФ прорабатывает сценарий двух-трехлетней войны. Потому что тогда время действительно начнет работать на них и благодаря перезапуску оборонпрома, и благодаря такому явлению, как усталость Запада от войны в Украине", - сказал Дикий.

Худший сценарий, по его мнению - это дотянуть войну до выборов в США, когда появляется шанс на переизбрание Дональда Трампа.

"Но Трамп если и придет, то только в конце 2024 года, а что будет с американским оборонным бюджетом на 2024 год мы не знаем, у нас есть гарантии лишь на 2023 год. Поэтому насколько мы заинтересованы быстрее одержать победу, ровно настолько россияне заинтересованы в затягивании войны. А дальше увидим, у кого лучше получится", - резюмировал он.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году – командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что война в Украине закончится тогда, когда наша страна вернет себе границы, которые были по состоянию на 1991 год. Это может произойти уже в 2023 году.

Издание Forbes описало три сценария завершения войны. Это многолетний затяжной конфликт, динамическая развязка или завершение войны к концу года.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что страна-агрессор Россия может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит оружие Киеву.

Другие новости:

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