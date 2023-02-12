Путин может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит Киеву оружие - Дуда

У России нет современной военной инфраструктуры, но есть люди, сказал президент Польши Анджей Дуда.

Анджей Дуда назвал условие, при котором РФ может выиграть войну / president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда считает, что страна-агрессор Россия может выиграть войну против Украины, если Запад срочно не поставит оружие Киеву. Об этом польский лидер заявил в интервью французской газете Le Figaro, текст которого опубликован на сайте президента Польши.

"Да, могут (россияне выиграть войну, - ред.), если Украина не получит помощь очень срочно. У них нет современной военной инфраструктуры, но есть люди!", - заявил Дуда.

"Если в ближайшие недели мы не отправим в Украину военную технику, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится", - добавил польский президент.

Как сообщал Главред, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять". По его словам, в настоящее время в распоряжении ВВС Польши есть менее 50 таких самолетов и для передачи их Украине нужно "значительно больше".

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прогнозировал, что война в Украине закончится летом 2023 года.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что для того, чтобы остановиться на прогнозах главного разведчика Украины генерала Буданова про лето 2023 года, нужно успешно провести операцию по разгрому 200-тысячной группировки российских войск, которую собрали в РФ для возобновления наступления.

Политолог Джордж Фридман считает, что в ближайшее время на фронте в Украине начнутся ожесточенные боевые действия. Ситуация будет крайне тяжелой. Война в Украине приближается к кульминации и скоро произойдет новый опасный перелом.

11 февраля эксперт Владислав Селезнев заявил, что Россия не начала одномоментного масштабного наступления, но сейчас оно идет на пяти направлениях украинского фронта. Это направление на Купянск, Лиман, бои в районе Бахмута, Авдеевки и на Угледарском направлении.

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