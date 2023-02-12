Передача Украине F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять" - Дуда

Решение об отправке самолетов должно быть коллективным, считает президент Польши.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда / Фото t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что передача Украине истребителей F-16 будет "очень серьезным решением", которое "нелегко принять".

По его словам, в настоящее время в распоряжении ВВС Польши есть менее 50 таких самолетов и для передачи их Украине нужно "значительно больше", передает BBC.

Кроме этого, эти истребители нуждаются в очень серьезном обслуживании", поэтому "недостаточно просто отправить несколько F-16 Украине".

Он также подчеркнул, что решение о передаче самолетов должно быть коллективным.

"Поскольку Польша является членом НАТО, любое решение о поставках истребителей должно быть "совместным решением", а не решением какой-либо одной страны", - отмечает издание.

Как сообщал Главред, на днях заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич заявил, что Польша может поставить Украине истребители, такие как F-16 или МиГ-29, но только в рамках НАТО или того же Рамштайна. В настоящий момент данного вопроса нет на повестке дня.

Поставка самолетов Украине

Украина официально отправила Нидерландам запрос на передачу истребителей F-16. Однако для передачи боевых самолетов понадобится разрешение от США. Самолеты нельзя передать сразу, нужно провести консультации с американцами и другими союзниками, заявила нидерландский министр обороны Кайса Олленгрен.

8 февраля президент Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Британский премьер допустил передачу Украине истребителей. Он отметил, что в контексте такой ситуации Лондон будет обучать украинских пилотов управлять боевыми самолетами стандартов НАТО.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Запад в течение нескольких недель решит передать Украине боевую авиацию. По мнению Подоляка, Киев сможет рассчитывать и на получение дальнобойных ракет с боевым радиусом 200-300 километров.

Президент США Джо Байден сказал, что Штаты пока не готовы поставлять Киеву истребители F-16. По словам главы Белого дома, это военная помощь другого уровня. При этом в Вашингтона заявляли, что не будут препятствовать передаче истребителей Украине другими странами.

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