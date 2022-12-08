В 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в в следующем году украинцы будут самой влиятельной нацией.

Зеленский считает, что в 2023 году украинцы будут самой влиятельной нацией в 2023 году / Скриншот видео пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что в 2023 году война в Украине закончится и наступит мирное время.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico, которое назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы.

"Украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", - сказал глава государства.

Президент поблагодарил всех друзей Украины в Европе, которые "помогают поддерживать миллионы людей в это ужасное время".

"Украинские военные, которые защищают всех нас на полях сражений, - это №1", - добавил Зеленский.

Как сообщал Главред, 7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

Также Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами некоторых украинских территорий он посчитал "значимым результатом".

Эксперты Института изучения войны считают, что Путин готовит население к затяжной, изматывающей войне с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на захват дополнительных территорий.

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