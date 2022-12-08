Путин готовится к затяжной захватнической войне с Украиной - ISW

Хозяин Кремля не собирается отказываться от своих империалистических целей в Украине и хочет захватывать все новые территории.

Владимир Путин не собирается заканчивать войну в Украине / скриншот

Российский диктатор Владимир Путин готовит население к затяжной, изматывающей войне с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на захват дополнительных территорий. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории - существенным результатом для России.

При этом хозяин Кремля сравнил себя с Петром I, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.

"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и максималистские", - считают эксперты.

При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина о затягивании войны в Украине. В частности, один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали одерживать значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

Аналитики отметили также, что Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.

"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", - считают эксперты Института изучения войны.

Как сообщал Главред, 7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.

Также Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами некоторых украинских территорий он посчитал "значимым результатом".

Владимир Путин / скриншот

Другие новости: