Путин готовится к затяжной захватнической войне с Украиной - ISW

Российский диктатор Владимир Путин готовит население к затяжной, изматывающей войне с Украиной, которая по-прежнему направлена на захват дополнительных территорий. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.
Аналитики ISW напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории - существенным результатом для России.
При этом хозяин Кремля сравнил себя с Петром I, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.
"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и максималистские", - считают эксперты.
При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина о затягивании войны в Украине. В частности, один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали одерживать значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.
Аналитики отметили также, что Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.
"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", - считают эксперты Института изучения войны.
Как сообщал Главред, 7 декабря президент РФ Владимир Путин впервые назвал войной российское вторжение, которое ранее он именовал "специальной военной операцией". В то же время он не преминул обвинить в начале войны Украину.
Также Путин сказал, что развязанная Россией война против Украины может затянуться. Захват оккупантами некоторых украинских территорий он посчитал "значимым результатом".
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