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Путина убьют: эксперт рассказал о последствиях ядерного удара для хозяина Кремля

15 октября 2022, 10:28

Реакция на возможный ядерный удар страны-агрессора по Украине будет абсолютно сокрушительной для России. Об этом сказал весь западный мир.

Владимир Путин, ядерное оружие
Применение ядерного оружия может закончится для Путина очень плохо / Фото Reuters, ua.depositphotos.com

Если страна-агрессор Россия решится на применение ядерного оружия, Запад ответит конвенционным, но современным оружием. Кроме того, кремлевского диктатора Владимира Путина ждет ликвидация. Такое мнение озвучил политический эксперт Дмитрий Васильев.

По его словам, реакция на возможный ядерный удар России по Украине будет абсолютно сокрушительной для России. Об этом сказал весь западный мир, передает ТСН.

"Это не будет ядерное оружие. Об этом сказали европейцы, об этом сказали США. Но эти конвенционные новейшие виды вооружения, которые есть у стран НАТО, в США, в странах Европы, уничтожат российскую армию на украинской территории, уничтожат Черноморский флот", – сказал эксперт.

"Ну, и по информации от разных инсайдеров и экспертов, Путину донесли, что он под контролем, будут знать, где он находится. И там, где он будет находиться, туда тоже "прилетит", — добавил Васильев.

Он также обратил внимание, что весь западный мир еще больше сплотился вокруг Украины и вокруг необходимой ей помощи.

"Более того, если мы посмотрим на восточный мир, который Путин и официальная РФ считает своими партнерами, все мы видели обвинительные заявления от Китая и Индии. Они также обвиняют Кремль", — добавил политический эксперт.

Угроза ядерного удара РФ по Украине

Ранее сообщалось, что Путин хотел ударить ядеркой по Украине, но в последний момент устроил массированный обстрел. Такое решение российский диктатор принял после общения с несколькими постоянными членами Совета Безопасности РФ.

Позже президент США Джо Байден вновь оценил риски российского ядерного удара по Украине. Он считает, что президент РФ Владимир Путин не пойдет на этот шаг. Но Байден предупредил, что Пентагон заранее разработал варианты действий на случай применения Путиным ядерного оружия.

Представитель НАТО анонимно рассказал изданию Reuters, что если страна-агрессор Россия пойдет на применение ядерного оружия против Украины, ситуация приведет к "физическому ответу" со стороны союзников Киева и, возможно, всего Североатлантического альянса.

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