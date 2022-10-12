Союзники Украины ответят: СМИ узнали, как отреагирует НАТО, если РФ применит ядерное оружие

Россию в случае применения ядерного оружия ждут беспрецедентные последствия / Коллаж УНИАН, Reuters, ua.depositphotos.com

Если страна-агрессор Россия пойдет на применение ядерного оружия против Украины, ситуация приведет к "физическому ответу" со стороны союзников Киева, и, возможно, всего Североатлантического альянса. Москва своими ядерными угрозами пытается предотвратить прямое вступление западных стран в войну против Украины.

Как сообщает Reuters, об этом на условиях анонимности рассказал представитель Североатлантического альянса. По его словам, если Москва посмеет применить ядерное оружие против Украины, ход войны изменится.

Также он сказал, что любое применение Россией ядерного оружие обернется агрессору "беспрецедентными последствиями".

"Наиболее вероятно, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО", - отметил представитель НАТО.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва своими ядерными угрозами пытается не допустить прямого военного вступления Альянса и западных государств в войну.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Председатель страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды угрожал Украине применением ядерного оружия. Путин говорил об этом 21 сентября, когда объявил мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания бумажек об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Впрочем, такой сценарий нельзя исключать.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, мир моментально отреагирует.

Россия при такой ситуации столкнется с мгновенным крахом. И Путин об этом уже предупрежден.

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